Зеленский: до восстановления мира в украинском государстве следует сохранять санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции являются действенным "оружием" дипломатии как единственного пути к завершению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский. Фото: ipne.ws

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны закончить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому – дипломатия. Ее мощное и действенное оружие – это именно санкции", - заявил Зеленский в пятницу, 13 сентября, во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве, сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский считает, что санкции против Российской Федерации должны сохраняться, пока не будет восстановлен мир в украинском государстве.

"Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые – очень им благодарен, – нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги – это нормально. В частности для обеспечения порядка. Санкции – это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите – это налог ради мира. И пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", – подчеркнул Зеленский.

Источник: rus.err.ee