В Эстонии по-прежнему один из самых высоких уровней самоубийств в ЕС

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10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. В Эстонии количество суицидов на 100 тысяч населения по-прежнему превышает среднеевропейский показатель.

Иллюстративное фото.

Во вторник, 10 сентября, проблему самобийств в Эстонии обсудит парламентская комиссия по социальным делам.

По ее данным, ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек.

"Это – непозволительно много. В годовом разрезе количество самоубийство сократилось, но наш показатель по-прежнему превышает средний по ЕС", - сказал председатель комиссии Тынис Мельдер.

Количество жертв суицида во всем мире каждый год составляет более 800 000 человек и не зависит от пола и возраста.

"К сожалению, Эстония – не исключение. Напротив, по данным Евростата на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида. В то же время, средний показатель по Европейскому союзу составляет 10,3", – добавила член комиссии Сигне Рийсало.

Источник: rus.err.ee