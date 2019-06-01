Спасательный департамент проверит соблюдение требований пожарной безопасности в школах и детских садах Эстонии

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На этой неделе инспекторы Спасательного департамента проверят соблюдение требований пожарной безопасности в учебных учреждениях по всей Эстонии. Спасатели проверят системы раннего обнаружения возгорания и соблюдение требований безопасной эвакуации.

Иллюстративное фото.

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу статистика рейдов за прошлый год заставила работников ведомства побеспокоится. Тогда, более чем в половине проверенных учебных заведений были обнаружены серьезные недочеты.

«Мы по-прежнему видим одни и те же недочеты, которые связаны с требованиями по эвакуации. Очень жалко, что в зданиях, где находится так много людей, большинство из которых дети, пренебрегают пожарной безопасностью», - сказал Пыллу. Он отметил, что безопасность зависит не от установленного оборудования, а от людей, которые находятся в здании и их осведомленности о правилах поведения во время опасности. «Если правление школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения. Стоит помнить, что жизни спасает не оборудование, а люди сами», - подчеркнул Пыллу.

В ходе предыдущих рейдов в учебные заведения были обнаружены недочеты в виде открытых противопожарных дверей, захламленных эвакуационных путей, необслуженных или находящихся не в рабочем состоянии систем пожарной сигнализации.

На этот раз внимание инспекторов сосредоточится и на системах пожарной сигнализации, а также на работе предприятий, который осуществляют надзор и обслуживание таких систем.

«Существуют разные решения и системы пожарной безопасности, однако, польза есть только от систем, которые находятся в рабочем состоянии и которые регулярно обслуживают. В этом важная роль предприятий, которые осуществляют обслуживание таких систем. Если в работе системы обнаружены неполадки, то обязанностью предприятия является оповестить об этом клиента, а в сотрудничестве с владельцем здания как можно быстрее устранить эти недочеты», - рассказал Пыллу. «В учебных заведениях должна быть система раннего обнаружения возгорания, а также проработана схема безопасной эвакуации», - подчеркнул он.

«Пожарная безопасность и безопасность в целом очень важные темы для учебных заведений», - отметил руководитель отдела государственного имущества Министерства образования и науки Индрек Риисаар. Он рассказал, что большинство школ находятся под ответственностью местных самоуправлений, а за выполнение требований пожарной безопасности в государственных школах отвечает министерство.

«Мы регулярно проверяем государственные учебные заведения по теме пожарной безопасности. В этом году мы инвестировали в пожарную безопасность каждой второй школы. Несмотря на это, мы приветствуем рейды Спасательного департамента в учебные заведения. Такие рейды помогают составить общую картину состояния зданий, а также выполнение обязательных требований пожарной безопасности. Риисаар добавил, что проигрывать кризисные ситуации является обязательным как для учителей, так и учеников учебных заведений.

В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений 750 школ по интересам.

По информации Спасательного департамента