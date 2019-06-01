Конфликт в Кохтла-Ярве: один юноша выстрелил в другого из пневматического оружия

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Во вторник, 3 сентября, в Кохтла-Ярве на улице Пярна произошел конфликт между двумя 17-летними юношами, в ходе которого один молодой человек произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. Пострадавшему от выстрелов подростку была оказана первая помощь.

Пневматический пистолет. Автор: Йыхвиское отделение полиции

Во вторник после обеда Йыхвиское отделение полиции получило тревожное сообщение из Кохтла-Ярве о том, что два 17-летних парня подрались, и в ходе драки один из них достал пневматическое оружие и произвел несколько выстрелов. По имеющимся данным, конфликт начался из-за того, что один из парней оскорбил девушку другого и отказался извиниться.

Для полиции информация, которая связана с применением оружия, является вызовом высокого приоритета. На этот вызов отреагировало три полицейских патруля. Парень, который произвел выстрелы, убежал, но полицейские задержали его во дворе, который расположен недалеко от места происшествия. Молодой человек передал без сопротивления оружие полиции.

Следователь Йыхвиского отделения полиции Татьяна Горбунова сказала, что приобрести пневматическое оружие не составляет труда, хотя по внешнему виду оно очень напоминает огнестрельное. "По имеющимся данным, молодой человек получил это оружие в подарок на день рождения. Попав в конфликтную ситуацию, он тут же схватился за оружие, совсем не подумав о последствиях. Пневматическое оружие опасно, и выстрел из него может нанести человеку серьезные травмы. Это не игрушка, с которой ребенок может спокойно разгуливать по улицам", - прокомментировала следователь.

"Именно по этой причине очень важно родителям знать с кем и где находится его ребенок, и чем он занят", - добавила Горбунова.

На сообщения, которые связаны с оружием, полиция реагирует по максимуму, так как жизнь людей может быть в опасности. "Выезжая на место происшествия, полицейские не знают, задействовано на месте происшествия огнестрельное оружие или нет. Они должны быть готовы даже к тому, что нападающий может открыть огонь в их сторону", - подчеркнула следователь.

Заведено уголовное дело по статье "тяжкое нарушение общественного порядка".

Источник: rus.err.ee