В бассейне на турецком курорте погиб еще один ребенок. Шестилетняя россиянка ударилась головой о горку

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Об очередном ЧП сообщают СМИ со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Турции Ирину Касимову. Семья отдыхала в отеле Maya World Beach, который расположен в курортном районе Окурджалар. По предварительной информации, шестилетняя девочка поскользнулась на горке, ударилась головой и захлебнулась, пишет "Фонтанка".

Иллюстративное фото.

Ее увезли в больницу еще живой, но медики откачать ребенка не смогли. Из какого города на отдых прилетела семья, не сообщается. ”Фонтанка” запросила представителей отеля.

Касимова добавила, что посольство обратилось к турецким властям с требованием тщательно расследовать обстоятельства гибели российских детей в этой стране и привлечь к ответственности виновных.

Это третий случай гибели после плавания в бассейнах на турецких берегах за последнюю неделю. В конце августа после посещения аквапарка в кому впала 19-летняя студентка, позже она скончалась в московской больнице. 3 сентября в Петербурге похоронили 12-летнюю Алису, руку которой 18 августа засосало в бассейне в Бодруме. Она также провела в коме десять дней.



