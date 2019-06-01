Лидер оппозиции Йыхви Нийна Негласон предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания, ныне лидера местной оппозиции из фракции "За Йыхви" Нийну Негласон будут судить по обвинению в коррупции.

Все обвинения в свой адрес Нийна Негласон называет абсурдными. Автор: Сергей Степанов/ERR

Против Негласон выдвинуто два обвинения - одно в получении взятки, второе - в том, что она не взяла самоотвод при принятии решений, связанных с предпрятием Corrigo, в котором она работала. Самой фирме и члену ее правления Тийу Сепп предъявлены обвинения в даче взятки.

По оценке прокуратуры, Негласон неоднократно брала взятки за принятие решений в отношении коммерческого объединения в период с 2016 по 2017 год, а также за их продвижение.

В интервью rus.err.ee Нийна Негласон заявила, что она по-прежнему своей вины не признает. Политик и врач не собирается идти на сделку с прокуратурой и не планирует приостанавливать членство в волостном собрании.

"Еще на стадии предъявления подозрений я говорила о своей невиновности. С тех пор ничего не поменялось. Чем глубже мы вникаем в суть обвинений, тем больше они кажутся абсурдными. Я не чувствую себя в чем бы то ни было виновной. Надеюсь, что это будет подтверждено в суде", - сказала Негласон.

"На согласительное производство с прокуратурой я бы не пошла, поскольку ничего противозаконного не совершала. Не возможно идти на сделку со следствием, если ты не виноват. Обвинения абсурдные, а дело высосано из пальца", - подчеркнула Нийна Негласон.

По словам Негласон, прокуратура считает, что она и Тийу Сепп пролоббировали в волостном собрании интересы фирмы Corrigo, чтобы предприятие могло построить в Йыхви Центр здоровья.

"У предприятия не было никакой надобности кому-то за что-то платить, поскольку в 2016 году, когда Минфин принимал заявки на финансирование строительства центров здоровья, от Йыхви был подано только один проект, подготовленный Corrigo. Других проектов не было. А то, что Министерство решило поддержать Corrigo - этого уж я точно никак не могла пролоббировать. У нас в Йыхви был только один проект. Нельзя говорить о том, что депутаты поддержали одну фирму, а не поддержали другую. Конкуренция отсутствовала, поэтому у Corrigo не было никакого смысла лоббировать свое предложение", - объяснила Нийна Негласон.

Депутат уверена, что уголовный процесс не повлияет на ее позиции в Йыхвиском волостном собрании.

"Приостанавливать свои депутатские полномочия я не собираюсь. Я полностью чувствую, что ничего противозаконного не сделала", - подчеркнула Негласон.

От прогнозов на счет того, как долго будет длиться судебный процесс, депутат воздержалась.

"Не знаю, поскольку у меня нет такого опыта", - отметила она.

Получить дополнительные комментарии прокуратуры rus.err.ee пока не удалось.

Предварительное заседание по этому делу пройдет в Вируском уездном суде 9 сентября.

Источник: rus.err.ee