Ратас и Репс открыли госгимназию в Кохтла-Ярве

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1 сентября в Кохтла-Ярве открылась государственная гимназия, в которой преподавание будет вестись только на государственном языке. В нее пошли учиться 323 выпускника основных школ Кохтла-Ярве. Работавшие до этого в городе три городские гимназии закрылись. Осталась одна – гимназия для взрослых.

Премьер-министр Юри Ратас. Фото: Евгений Капов

Поздравить город с открытием новой гимназии в Кохтла-Ярве приехали премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр образования и науки Майлис Репс. Обращаясь к собравшимся на церемонию открытия гимназистам и многочисленным гостям, Майлис Репс отметила, что новая государственная гимназия призвана активизировать общественную жизнь в городе. Работать в ней будут свыше сорока педагогов со всей Эстонии.

Директор гимназии Хендрик Агур и премьер-министр Юри Ратас. Фото: Евгений Капов

В Кохтла-Ярве свыше 70-процентов жителей говорят на русском языке. Некоторые горожане выражали недоумение по поводу того, что при таком составе населения осталась единственная гимназия, в которой молодые люди будут вынуждены учиться на неродном языке. Однако министерство успокаивает заверением, что для тех, кому это необходимо, будут углубленно преподавать эстонский язык. Городские власти говорят, что к тем гимназистам, кому учеба на неродном языке будет даваться с трудом, приставят специальных помощников – менторов.

Открывшееся в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве новое учебное заведение стало шестнадцатой государственной гимназией в Эстонии.

Фото: Евгений Капов

Евгений Капов



