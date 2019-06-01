Эрик Урва с завтрашнего дня является новым руководителем Nordica

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Руководить летной фирмой Nordica с завтрашнего дня начинает Эрки Урва, который до сих пор занимал в Nordica позицию советника правления и ранее также работал в сфере авиационного транспорта, будучи в 2002-2005 гг. руководителем Estonian Air и в 2012-2015 гг. - членом правления предприятия.

Гуннар Кобин. Автор: Jaanus Lensment/Eesti Meedia/Scanpix

По словам члена правления Nordica Тоомаса Тийвеля, в начале лета выбранный руководителем предприятия и должный начать с сегодняшнего дня работу Гуннар Кобин должен сам объяснить причину своего отказа от работы. «Исходя из полученной в июне информации, он согласился с предложением, но спустя полтора месяца сообщил, что это более его не интересует. Поэтому в последние недели начались снова поиски нового руководителя и на сегодня мы достигли соглашения с Эрки Урве», - пояснил Тийвель.

Задачи нового руководителя Nordica остаются теми же — т.е. создание из принадлежащей трем государствам авиакомпании действующего концерна, чтобы эти предприятия шли единым шагом и вместе с этим разработать и воплотить в жизнь устойчивую стратегию государственной авиакомпании, которая обеспечит Эстонии важные авиасообщения с другим миром. Также есть план начать разработку собственной коммерческой платформы Nordica — т.е. развитие системы продажи билетов и обслуживания клиентов, что даст предприятию большую гибкость и независимость, а также потенциал для возобновления полетов из Таллинна.

Руководить Regional Jet — дочерним предприятием Nordica — продолжит Ян Пальмер, который вместе со своей командой смог за короткое время превратить Regional Jet в прибыльную авиакомпанию и заключить договоры сотрудничества с такими крупными авиаперевозчиками как LOT и SAS.

Основанная в 2015 году Nordic Aviation Group AS (Nordica) стала крупнейшей в истории эстонской авиакомпанией. Начиная с 2016 года Nordica сотрудничает с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines (LOT). Regional Jet — дочернее предприятие Nordica (51%) ja LOT (49%) - оказывает летные услуги LOT, Nordica, SAS, Air Serbia, Flybe, а также партнерам в Европе на основании различных подрядных договоров.

Regional Jet оперирует 19 самолетами и перевозит в год около 2 миллионов пассажиров, а также предоставляет работу более чем 500 авиаспециалистам как в Эстонии, так и за рубежом.

По информации Nordica