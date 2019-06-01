Голосование по вотуму недоверия Юри Ратасу в Рийгикогу провалилось

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Вотум недоверия премьер-министру, с попыткой объявления которого в пятницу выступила оппозиция, как и следовало ожидать, провалился.

Юри Ратас остался на посту премьера. Автор: Прийт Мюрк/ERR

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что на внеочередном заседании за выражение недоверия проголосовали 40 членов Рийгикогу и против 55. В зале заседания было 96 депутатов из 101. Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка по меньшей мере 51 депутата.

Кая Каллас (Партия реформ) привела для вынесения вотума недоверия следующие обоснования. «Юри Ратас кажется хорошим человеком. Думаю, что большинство из нас может подписаться под этим утверждением. Но в случае сегодняшнего вотума недоверия речь идет не о том, нравится ли нам Юри Ратас или нет. Мы представили вотум недоверия, так как в качестве премьер-министра Юри Ратас несет ответственность за то, что происходит в нашем государстве», – сказала Каллас.

По ее словам, на международной арене Эстония хотела быть равной среди равных и до сих пор нам это довольно хорошо удавалось. «Можно сказать, что премьер-министр не отвечает за все жесты и высказывания министров своего правительства, которые навредили международному имиджу Эстонии. Премьер-министр же не делал этих жестов. Премьер-министр относится к людям с уважением. Но мы знаем, что это не имеет значения. За пределами Эстонии лицом страны является правительство в целом, и это лицо утратило свою чистоту», – пояснила Каллас. Она представила обзор оценок, которые давались Эстонии в международной прессе при нынешнем правительстве.

Каллас проанализировала и дала оценку высказываниям министров и различным действиям правительства Ратаса. «Нам известно, что первопричиной многих проблем нынешнего правительства является Консервативная народная партия Эстонии. Озабоченность вызывает тот факт, что слово премьер-министра в этом правительстве не имеет веса и решающей становится позиция Консервативной народной партии Эстонии: с момента вступления правительства в должность премьер-министр уже 14 раз заявлял, что поведение министров является непозволительным, неуместным и не должно повторяться. Тем не менее мы видим, что это достойное осуждения поведение повторяется», – сказала Каллас.

«Если бы нарушения или провинности были единичными, можно было бы потребовать отставки конкретного министра. Так как эти нарушения повторяются почти каждую неделю, это может происходить лишь с одобрения премьер-министра. Премьер-министр, позволяющий разрушать Эстонию, отвечает за это перед государством даже в том случае, если это происходит не в результате его активной деятельности, а как следствие пассивного наблюдения со стороны», – отметила Каллас.

Премьер-министр Юри Ратас обосновал свою деятельность на посту главы правительства: «Как для политика и премьер-министра для меня всегда было важно, чтобы мы могли объединить Эстонию, уменьшить раскол в обществе и укрепить всеобщую сплоченность. В течение долгих лет независимо от наших лучших побуждений в нашем обществе возникали и сохранялись многие противоречия. Поэтому я говорил, что премьер-министр должен быть таковым для всех жителей Эстонии, не только для своих сторонников и избирателей».

Ратас опроверг утверждение, что правительство Эстонии неэффективно, и привел примеры принятых решений. «Например, мы договорились об инвестициях, необходимых для улучшения условий работы Национальной библиотеки и Национального архива и для строительства нового здания для Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации. Также мы решили инвестировать в обновление региональных зданий Департамента полиции и пограничной охраны и помещений команд Спасательного департамента. Кроме того, мы направили средства на строительство зданий для государственных учреждений в уездных центрах, чтобы местные жители смогли получить услуги в одном месте», – сказал Ратас. Он также привел ряд других примеров принятых правительством решений, которые назвал важными.

«Я понимаю, что коалиция многим не кажется простой. Могу подтвердить, что у нас было много сложных моментов и между партнерами по правительству», – признал Ратас. Он добавил, что такие моменты случаются во всех правительствах. «Разумеется, приходить в правительство из оппозиции с ограниченным опытом нелегко. В то же время, каждый день я вижу в партнерах достаточную волю к сотрудничеству и поиску обоюдно выгодных решений. Это вселяет в меня веру, что наряду с ошибками и промахами все громче будут звучать достойные слова и серьезные поступки».

До голосования премьер-министр в течение трех с половиной часов отвечал на вопросы депутатов.

В прениях выступили Индрек Саар (Социал-демократическая партия), Кая Каллас (Партия реформ), Сийм Похлак (Консервативная народная партия Эстонии), Кадри Симсон (Центристская партия) и Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).

BNS





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