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Рийгикогу в пятницу соберется на внеочередное заседание, в повестке дня вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Jüri Ratas. Foto: Tiit Blaat

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас по предложению 44 депутатов Рийгикогу на пятницу созывает в зал заседаний на Тоомпеа членов парламента для проведения внеочередного заседания.

В повестке дня только один вопрос — о вотуме недоверия главе правительства Юри Ратасу.

«Мы должны с сожалением признать, что Юри Ратас на посту премьер-министра не сумел обеспечить достойное управление в Эстонской республике. Юри Ратас не сумел сформировать правительство, которое работало бы во имя дальнейшего развития Эстонии. Вместо этого в Эстонии у власти правительство, которое с момента своего вступления в должность подвергает нападкам различные группы в обществе и раскалывает единство общества», - отмечается в составленном Партией реформ заявлении.

«В Эстонии у власти правительство, которое подрывает международный авторитет Эстонии и некомпетентные министры которого превышают границы своих властных полномочий, полностью игнорируя при этом правовое государство. В Эстонии у власти правительство, которое, несмотря на рост экономики, допускало и продолжает допускать расходы за счет будущего страны», - отмечается в заявлении.

BNS