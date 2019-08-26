«Они не были женаты и пяти минут»: в США юные молодожены погибли сразу после свадебной церемонии

В Техасе молодожены погибли всего через несколько минут после свадебной церемонии в округе Ориндж, когда их машина столкнулась с грузовиком.

По словам родственников, 23 августа 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган вышли из здания мирового суда, где заключили брак, и сели в автомобиль Chevrolet, водителем был жених.

Выезжая на шоссе 87, автомобиль молодоженов столкнулся с грузовиком с прицепом Ford F-250, который ехал на юг. Молодая пара погибла на месте происшествия. Мужчина за рулем грузовика не пострадал. Полиция округа Ориндж расследует трагическую аварию, никаких обвинений пока не выдвинуто.

«Они только что поженились. Они не были женаты и пяти минут, – сказала мать жениха Кенния Морган. – Я прошла через самый страшный кошмар, который будет преследовать меня до конца жизни».

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