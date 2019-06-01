С эстонского пожилого господина взыскивают 45 000 евро за кредит, который он предположительно не брал

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В Эстонское юридическое бюро обратились родственники 70-летнего пожилого господина, со старшего члена семьи которых через суд требуют возвращения 45 000 евро. Предположительно господин занял у предприятия, зарегистрированного в Великобритании сумму в 45 000 евро наличными и вовремя её не вернул. Юристы подозревают в этой схеме одно местное предприятие, которое заполучило подпись этого господина на кредитный договор в рамках совсем другого случая. Юристы просят держать своих пожилых близких под присмотром и регулярно с ними общаться, а также нужно находиться с ними рядом при совершении различных сделок, так как от одной подписи может зависеть многое.

Иллюстративное фото.

Пожилой господин некоторое время назад попал в дорожное происшествие, виновник которого попросил не сообщать в страховую фирму о происшествии и обещал сам возместить все убытки. Однако этого не произошло, и пожилой господин обратился по объявлению в одной газете на предприятие, которое обещало взыскать задолженность. Представитель предприятия потребовал от него подпись на разных документах и предположительно все эти бумаги были связаны со взысканием убытков от данного дорожного происшествия. Однако сейчас у юристов имеется подозрение, что представитель этого же предприятия попросил подпись и на кредитный договор – на кредитном договоре действительно стоит подпись пожилого господина, но о содержании и существе договора он ничего не знает. Также ничего не указывает на то, что будто бы у него была сумма 45 000 наличными, выписки со счетов и разные запросы этого не подтверждают. Не исключена возможность, что представитель предприятия заметил признаки деменции и воспользовался ситуацией.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Артёма Морозова юристы довольно часто сталкиваются с мошенничествами и обманщиками, которые используют состояние старых людей для получения денег или недвижимости. «Ясно, что для избежания мошенничеств государство тоже должно вносить свой значительный вклад в то, чтобы у старых людей нельзя было так просто выманивать деньги или недвижимость. Например, в случае этого казуса полиция было не согласна инициировать уголовное дело, хотя, на наш взгляд, состав деяния действительно имел место. Кстати, в отношении того же предприятия и того же представителя в Эстонское юридическое бюро были обращения и раньше, что указывает уже на систематические действия в виде вымогания денег у людей. Моя чёткая рекомендация – не оставляйте своих близких без присмотра и будьте в курсе их жизни. Более того, если ваш близкий уже пожилой человек и имеет, к примеру, некоторые проблемы со здоровьем, будь то деменция или что-либо подобное, то именно такие люди становятся лёгкой добычей для мошенников», - добавил Морозов.

Морозов ещё приводит пример из прошлого года, когда в Эстонское юридическое бюро обратился человек, который по неведению передал своему попечителю все права на проведение сделок со своим имуществом, и сегодня не исключена возможность, что он останется без всего своего житейского имущества благодаря такой одной подписи на доверенности.

Поскольку полиция отказала в инициировании уголовного дела, юрист Эстонского юридического бюро Артём Морозов подал жалобу прокурору, в которой требует начать уголовное дело.

Eesti Õigusbüroo – крупнейшее юридическое бюро в Эстонии, которое в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает проживающим в Эстонии людям юридическую помощь бесплатно и на льготных условиях. Дополнительная информация находится по адресу www.juristaitab.ee или по телефону 6 880 400.

По информации Эстонского юридического бюро