ЧП в воздухе: при полете на топливе с биодобавками отказал двигатель мотопараплана

С апреля в продаваемом в Эстонии бензине 95E10 удельный вес этанола составляет до 10%. Весной это изменение в Законе о жидком топливе вызвало большой резонанс среди водителей и владельцев садовой техники, для которой не подходит топливо с высоким содержанием биодобавок. Но, оказывается, такой бензин может также нарушить работу лодочных моторов или, например, мотопараплана.

Инструкция производителя предусматривает использование 95-го бензина для мотопараплана, но после ЧП в воздухе Александр Царьков перешел на использование более дорогого 98-го бензина. Автор: личный архив Александра Царькова

Александр Царьков занимается парамоторным спортом. Бензин 95E10, заправленный в параплан, чуть не стоил ему жизни.

"Наша техника – спортивная. Из моторов, чтобы они были мощные и легкие, выжато все, что можно. Такая техника очень чувствительна к топливу. Мы по инструкции смешиваем бензин с маслом. Производители рекомендуют нам использовать 95-й бензин. На двигателе имеется соответствующая наклейка", – рассказал порталу rus.err.ee Царьков.

На таком бензине его параплан всегда и летал, пока у него не кончились запасы топлива и примерно через месяц после вступления поправок к закону, перед одним из полетов он не купил бензин на автозаправочной станции Circle K. Это была первая заправка топливом с содержанием биодобавок. "Я должен был лететь в тандеме. После взлета у меня появилось странное ощущение, что есть некая дополнительная вибрация. Мы летели над морем, в районе "Русалки", когда вдруг я оказался в полной тишине – двигатель внезапно остановился", – продолжил свой рассказ спортсмен.

К счастью, тогда все обошлось, и Александр с пассажиром смогли приземлиться на пляж.

"Безопасность полетов на такой технике требует, чтобы пилот смотрел вниз и имел в виду возможное место посадки. Это было счастливое стечение обстоятельств. Мне повезло, что подо мной оказалась удобная площадка для посадки. Если бы мы пролетали над мостом Пирита и яхтами, все могло бы закончиться гораздо хуже", – объяснил он.

После посадки он проинспектировал двигатель и обнаружил в поршне дырку. Это значило, двигатель работал с повышенной температурой.

По его мнению, это случилось от повышенной детонации и повышенной неправильной температуры в цилиндре: "Я и другие специалисты, которые осматривали мотор, пришли к выводу, что это случилось из-за того, что бензин содержал биодобавки", – сказал Царьков.

Ущерб от поломки двигателя составил около тысячи евро.

Мотопараплан – не газонокосилка

В настоящий момент в Законе о жидком топливе исключение сделано лишь для транспорта Сил обороны: военную технику можно по-прежнему заправлять топливом без содержания биодобавок.

На прошлой неделе портал rus.postimees.ee написал о том, что с просьбой об исключении к министру экономики Таави Аасу обратился и Союз водных предприятий Эстонии. Так как водным фирмам в случае кризисов и экстренных ситуаций следует снабжать предприятия и домохозяйства чистой питьевой водой, то их транспортные средства и генераторы должны быть готовы и заправлены на случай экстренной ситуации. Но даже при минимальном содержании биокомпонентов топливо начинает портиться и засорять систему питания генератора, сообщило издание.

Кроме того, вступивший в силу весной 2019 года Закон о жидком топливе создал ситуацию, когда биотопливо должно было содержаться и в алкилатном бензине (алкилатный бензин, или алкилбензин производится без свинца, с добавлением синтетического масла, цена за литр составляет около 5 евро – прим. ред.). Но маленькие моторы (триммеры, газонокосилки) не переносят топливо с содержанием этанола, так как он связывает воду и может нарушить работу двигателя. Кроме того, этанол оказывает губительное влияние на резиновые уплотнители, мембраны и топливные шланги.

В минувшую пятницу в силу вступило постановление министра окружающей среды Рене Кокка, согласно которому снова позволяется продавать используемый для маленьких моторов бензин без биокомпонентов.

"Это значит, что алкилатный бензин и дальше будет без биокомпонентов. На самом деле алкилатный бензин – очень чистый, его можно использовать даже в помещении. Так что требование добавлять этанол больше не актуально, и владельцы газонокосилок смогут использовать топливо со спокойной душой. В таком случае они будут знать, что никакого негативного воздействия на мотор, уплотнители и фильтры не будет", – сказал главный специалист отдела Министерства окружающей среды Хейко Хейтур.

Цена такого чистого топлива составляет порядка 4-5 евро за литр.

"Мотопараплан – это не газонокосилка. Это летательный аппарат, официальный и сертифицированный, и летали мы на рекомендуемом топливе. Когда в воздухе происходит такая ситуация, это ЧП. И если в большой авиации такой инцидент бы расследовался, то в нашем случае никто ничего расследовать не будет", – считает Царьков.

С жалобой к властям он не обращался, потому что считает невозможной войну с административной машиной. "Я обсудил эту ситуацию на форумах, люди говорят, что у них начали ломаться лодочные моторы. Теперь все перешли на 98-й бензин. Переплачиваем и летаем на нем. 95-й бензин как вид топлива для меня в Эстонии больше не существует", – подытожил он.

"Вполне понятно, что биотопливо – относительно новая продукция на эстонском рынке и вызывает в потребителях чувство неуверенности. Это в свою очередь заставляет связывать с биотопливом всевозможные проблемы. В то же время биотопливо используют все страны-члены ЕС, а в Финляндии, например, бензин 95E10 продается уже с 2011 года. Опираясь на опыт других стран, можем сказать, что большая часть проблем, которые связывают с биотопливом, на самом деле с ним не связана", – прокомментировал инцидент с мотопарапланом директор отдела моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик. По его мнению, техническую экспертизу сломавшегося двигателя мог бы осуществить Летный департамент.

"Бензин 95E10 не повреждает двигатели внутреннего сгорания тех транспортных средств, в которых допускается его использование. Дополнительным источником риска является свойство этанола связывать воду, из-за которого может снизиться октановое число бензина и ухудшиться его свойство горения. Контакт с влагой или водой может произойти при хранении бензина в канистрах, плохо закрытых емкостях или в тех емкостях, на дне которых была вода. Источником риска также является использование бензина на водоемах, где вода может проникнуть в топливный бак.

Бензин 95E10 можно без проблем использовать в тех моторах, производитель которых подтверждает это, при условии, что топливо не соприкасалось с водой при хранении или транспортировке. Автозаправочные станции Circle K оборудованы самой современной технологией, а условия доставки и хранения отвечают предъявляемым к биотопливу требованиям", – отметил Вахтрик.

По его словам, при использовании бензина 95E10 потребитель должен сам убедиться, что двигатель его транспортного средства переносит бензин с добавлением этанола. Получить такую информацию можно на сайте biokytus.ee. Там, в частности, сказано, что в садовой и лесной технике рекомендуется использовать не причиняющие вред окружающей среде и мотору алкилатный бензин или моторный бензин 98E5. В лодочных моторах рекомендуется использовать моторный бензин 98E5. Летательные аппараты не упоминаются.

Источник: rus.err.ee