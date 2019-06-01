Новым главным редактором "МК-Эстонии" станет Андрей Мокиевский

Уходящего с поста главного редактора еженедельника "МК-Эстония" Андрея Титова с 1 сентября заменит Андрей Мокиевский, который до сих пор занимался развитием интернет-проектов "МК-Эстонии" и дизайном газеты.

Андрей Мокиевский получил новое назначение. Автор: материалы для СМИ

Мокиевский работает в СМИ уже более 20 лет. Начинал в "Нарвской газете", трудился в газете "Эстония", стоял у истоков "МК-Эстонии" (работал в ней с момента основания в 2004 году), затем несколько лет занимался журналами "Браво", "Леди", "Карьера" и газетой "Город", а с 2010 года вернулся в коллектив еженедельника.

"У него скорее технический, чем журналистский бэкграунд, поэтому данное назначение могло кого-то удивить, но Андрей очень профессиональный человек, досконально знающий структуру и работу газеты, - покомментировал уходящий в конце августа в отставку с поста главного редактора Андрей Титов. – Именно он был моей правой рукой все девять лет работы на этом посту, именно он замещал меня, когда я уходил в отпуск. Так что, уверен, это хороший выбор, который позволит газете работать и развиваться дальше".

По словам самого Андрея Мокиевского, никакого резкого изменения курса смена главного редактора не означает.

"Титов уходит не потому, что дела идут плохо и надо срочно спасать ситуацию, а потому, что сам так решил, устав от многолетней работы на одном посту и желая попробовать себя на другом поприще. Поэтому наша первостепенная задача – продолжить прежний курс с дальнейшим развитием. В частности, сейчас мы проводим конкурс в поисках новых журналистов, так что в штате редакции ожидается пополнение", - сказал Мокиевский.

Первым днем работы нового главного редактора станет 1 сентября.

Мокиевский станет третьим главредом в истории еженедельника, начавшего свою работу в 2004 году. Первым был Павел Иванов, вторым - Андрей Титов.

Возглавлявший "МК-Эстонию" с 2010 года Андрей Титов объявил о своем уходе из газеты 31 июля. С сентября Титов будет работать на "Радио 4", а также продолжит вести утреннее шоу "Кофе+" и дискуссионную передачу "Кто кого?" на телеканале ETV+.

Источник: rus.err.ee