Компания Microsoft сообщила о прослушке пользователей Cortana и Skype Translator

Компания Microsoft предупредила пользователей голосового помощника Cortana и переводчика Skype Translator о том, что сотрудники и подрядчики компании могут собирать и изучать их голосовые данные.

Microsoft. Автор: Charles Platiau/Reuters/Scanpix

В обновленной политике конфиденциальности компании сказано, что персональные данные пользователей обрабатывают как автоматически, так и привлекая людей, передает meduza.io.

В FAQ о Skype Translator сказано, что аудиозаписи пользователей собирают, чтобы улучшить продукт, а поставщики должны подписывать соглашение о неразглашении данных. На странице Cortana также появилось предупреждение о сборе данных.

У Microsoft есть онлайн-инструмент, где пользователи могут удалить аудиозаписи, сделанные при использовании Cortana и Skype Translator.

13 августа соцсеть Facebook сообщила, что привлекала третьих лиц для расшифровки голосовых сообщений пользователей Messenger, но прекратила эту практику в начале августа.

Источник: rus.err.ee