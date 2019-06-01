Центристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени

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Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.

Pressikonverents noorte vagivalla teemal Foto: Priit Simson

"Внеочередное повышение пенсии надо быстро провести. […] Если же этому будут противиться или растягивать это, то неизбежно остановится и обсуждение реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу", — прокомментировал Мёльдер.

По его словам, внеочередное повышение пенсии так или иначе пересекается с реформой II ступени. Он подчеркнул, что Центристская партия перед выборами обещала поднять пенсии и выполнит свое обещание.