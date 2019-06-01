Центристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени

В стране и мире / ПолитикаЦентристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени
Дата публикации: Вчера, 11:28 Просмотрено: 181
Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.
Pressikonverents noorte vagivalla teemalFoto: Priit Simson
"Внеочередное повышение пенсии надо быстро провести. […] Если же этому будут противиться или растягивать это, то неизбежно остановится и обсуждение реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу", — прокомментировал Мёльдер.
По его словам, внеочередное повышение пенсии так или иначе пересекается с реформой II ступени. Он подчеркнул, что Центристская партия перед выборами обещала поднять пенсии и выполнит свое обещание.