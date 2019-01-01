Яна Тоом о коалиции: EKRE нужно послать четкий сигнал прекратить балаган

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По мнению депутата Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, Консервативная народная партия (EKRE) не воспользовалась предоставленным ей шансом и вместо содержательной работы сосредоточилась на громких заявлениях.

Яна Тоом.

EKRE следует замолчать и сконцентрироваться на содержательной работе вместо "перманентной избирательной кампании" в виде ежедневных раздражающих высказываний, заявила Тоом в передаче Reporter.

"Мне не нравятся эти люди, мне как члену коалиции сложно быть в Европарламенте, потому что приходится постоянно давать разъяснения", - сказала евродепутат, по словам которой EKRE нужно послать четкий сигнал, чтобы они прекратили этим заниматься.

При этом Тоом не подтвердила, что альтернативным партнером центристов в правительстве должна безусловно стать Партия реформ, потому что, по ее оценке, EKRE говорит то, о чем думают реформисты.

"[Нам нужна] такая коалиция, в которой Центристская партия не была бы в ситуации, когда мы должны постоянно улаживать глупости своих партнеров по коалиции, и каждый день читать о себе в иностранных СМИ очередную несуразицу", - добавила она.

Источник: rus.err.ee