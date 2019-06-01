+ВИДЕО. В Париже из-за аномальной жары может обрушиться свод Нотр-Дама

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Дата публикации: Сегодня, 15:20 Просмотрено: 64

Собор Парижской Богоматери, который сгорел 15 апреля, может обрушиться из-за аномальной жары, установившейся во Франции.

Собор Парижской Богоматери. Автор: AFP/Scanpix

Об этом заявил главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев, сообщает Euronews.

По его словам, в стенах храма по-прежнему много влаги, скопившейся после тушения пожара. Из-за погоды вода может высохнуть слишком быстро, что создаст угрозу несущей конструкции Нотр-Дама.

"Я боюсь, что швы или каменная кладка в процессе высыхания потеряют свою связанность… и внезапно свод обвалится", — сказал архитектор.

В настоящее время во избежание такого развития событий было решено установить специальные укрепления.

Из-за жары метеорологическая служба Франции объявила в среду максимальный - красный - уровень опасности в 20 департаментах на севере страны, а также в Париже. В четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах, а в Париже столбики термометров могут подняться до плюс 42 градусов.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери случился вечером 15 апреля, его удалось потушить только утром следующего дня.

Предварительное расследование причин показало, что причиной возгорания могла стать халатность. Предполагается, что на восстановление Нотр-Дама уйдет до 15 лет.

Источник: rus.err.ee



