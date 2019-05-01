В стране и мире / РегионИз-за снижения добычи сланца бюджет Нарва-Йыэсуу потеряет 700 000 евро
Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 84
Сокращение объемы добычи сланца нанесет существенный удар по бюджету Нарва-Йыэсуу, на территории которого находятся как Нарвский карьер, так и электростанции.
Eesti Energia. Фото: Ирина Токарева
Полученное горуправой Нарва-Йыэсуу уведомление Enefit Kaevandused о сокращающихся объемах добычи сланца означает, что город в этом году недосчитается до 700 000 евро, которые он рассчитывал получить в виде экологических налогов, сообщило в четверг издание Põhjarannik.
По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, горуправе теперь придется сокращать бюджет и планы развития.
Резкое сокращение добычи сланца также означает крупные потери для бюджета волости Алутагузе, из-за которых оказалось под вопросом давно запланированное строительство пляжного здания в Каукси.
Сокращение добычи сланца связано с трудностями на Нарвских электростанциях, где из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества пришлось значительно сократить выработку электроэнергии.
Источник: rus.err.ee
Читайте также:
Юри Ратас в Нарве обсуждал возможности трудоустройства энергетиков
Есть план, как помочь энергетикам
Визит президента: надежды на сохранение Нарвских электростанций нет
Нарва пережила каскадное отключение электричества