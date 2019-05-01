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Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 84

Сокращение объемы добычи сланца нанесет существенный удар по бюджету Нарва-Йыэсуу, на территории которого находятся как Нарвский карьер, так и электростанции.

Eesti Energia. Фото: Ирина Токарева

Полученное горуправой Нарва-Йыэсуу уведомление Enefit Kaevandused о сокращающихся объемах добычи сланца означает, что город в этом году недосчитается до 700 000 евро, которые он рассчитывал получить в виде экологических налогов, сообщило в четверг издание Põhjarannik.

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, горуправе теперь придется сокращать бюджет и планы развития.

Резкое сокращение добычи сланца также означает крупные потери для бюджета волости Алутагузе, из-за которых оказалось под вопросом давно запланированное строительство пляжного здания в Каукси.

Сокращение добычи сланца связано с трудностями на Нарвских электростанциях, где из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества пришлось значительно сократить выработку электроэнергии.

Источник: rus.err.ee





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