IKEA начала набор персонала в Эстонии

В стране и мире / РеспубликаIKEA начала набор персонала в Эстонии
Дата публикации: Вчера, 15:27 Просмотрено: 101
Шведский производитель сборной мебели IKEA приступил к набору персонала в Эстонии.
Иллюстративная фотография. Автор: IKEA
К осени предприятие рассчитывает нанять около 40 работников в сфере логистики, продаж и обслуживания клиентов, сообщила 17 июля пресс-служба IKEA.
С доступными вакансиями можно ознакомиться здесь. В общей сложности в коллективе IKEA в Эстонии на первом этапе будут работать 50 человек.
Ранее IKEA сообщила, что в начале осени 2019 года в Эстонии откроется интернет-магазин, а также пункт выдачи товаров с выставочным салоном в Таллинне.
В странах Балтии у IKEA сейчас открыты два магазина - один расположен в Вильнюсе, второй - в Риге.
Во всем мире IKEA работает в 50 странах, имея более 400 магазинов.
Источник: rus.err.ee