IKEA начала набор персонала в Эстонии

В стране и мире / Республика

Дата публикации: Вчера, 15:27 Просмотрено: 101

Шведский производитель сборной мебели IKEA приступил к набору персонала в Эстонии.

Иллюстративная фотография. Автор: IKEA

К осени предприятие рассчитывает нанять около 40 работников в сфере логистики, продаж и обслуживания клиентов, сообщила 17 июля пресс-служба IKEA.

С доступными вакансиями можно ознакомиться здесь. В общей сложности в коллективе IKEA в Эстонии на первом этапе будут работать 50 человек.

Ранее IKEA сообщила, что в начале осени 2019 года в Эстонии откроется интернет-магазин, а также пункт выдачи товаров с выставочным салоном в Таллинне.

В странах Балтии у IKEA сейчас открыты два магазина - один расположен в Вильнюсе, второй - в Риге.

Во всем мире IKEA работает в 50 странах, имея более 400 магазинов.

Источник: rus.err.ee