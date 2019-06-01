ЕС ввел санкции против Турции за геологоразведку у берегов Кипра

Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил 15 июля ограничительные меры в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра.

Турецкое геологоразведочное судно Fatih у берегов Кипра. Автор: AP/Scanpix

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка, сообщила новостная служба Deutsche Welle.

Кроме того, в Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками.

Если Турция продолжит геологоразведку, в отношении Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", которые могут, в частности, коснуться конкретных лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.

Турецкая Республика Северного Кипра, которая была создана в 1974 году на северной трети острова Кипр при военной поддержке Турции, признается только Анкарой, в то время как все остальные страны рассматривают правительство Республики Кипр как единственную легитимную власть на острове. В связи с этим Брюссель считает, что Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно.

Турция, со своей стороны, заявляет, что правительство Кипра должно принять предложение турецких киприотов о совместной разработке углеводородов. Если этого не произойдет, то Анкара намерена продолжать бурение у берегов Кипра на основании лицензии, выданной компании Turkish Petroleum властями Северного Кипра.

Источник: rus.err.ee