Центристская партия договорилась с прокуратурой об условном штрафе в 200 000 евро

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По данным Postimees, Центристская партия признавшая себя виновной в приеме скрытых пожертвований, пошла на соглашение с прокуратурой и договорились об условном наказании в размере 200 000 евро.

Фото: Сийм Лыви/ERR

Генеральный секретарь партии Михаил Корб ранее говорил, что партия получила штраф в 25 000 евро. Вероятно, реальный штраф прибавится к условному.

Насколько известно Postimees, председатель Центристской партии Юри Ратас несколько месяцев назад встречался с генпрокурором Лавли Перлинг, чтобы обсудить дальнейшее развитие судебного дела, а не условия соглашения.

Äripäev пишет, ссылаясь на прокуратуру, что размер условного штрафа составляет 250 000 евро.

Штраф в размере нескольких сотен тысяч евро, назначенный условно, не будет востребован с партии, если в последующие годы она не совершит новых нарушений закона, то есть любая осечка при таких больших денежных требованиях станет серьезным ударом по казне партии, отмечает Postimees.

В уголовном деле о скрытых пожертвованиях партии, получивший, согласно обвинению, взятку Эдгар Сависаар по состоянию здоровья избежал судопроизводства; дававший взятку предприниматель Хиллар Тедер признался в скрытом финансировании партии, и суд прекратил дело.

Если суд утвердит соглашение, то судебное производство в отношении Центристской партии будет прекращено.

В экономическом плане последние годы были тяжелыми для партии. В отчете за 2018 год значится, что партия потратила на 300 000 евро больше, чем было доходов.

Источник: rus.err.ee