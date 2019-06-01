Угрожает ли «пыксит» эстонской сланцехимии?

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Эстонский государственный концерн «Ээсти Энерегия» встал перед необходимостью сокращать и отправлять в вынужденные отпуска своих работников – горняков и энергетиков, многие из которых могут и не вернуться на свои рабочие места. Видя, что происходит у коллег, работники сланцеперерабатывающей отрасли начинают беспокоиться за свою судьбу.

Технический директор VKG Меэлис Эльдерманн в 2017 гооду провел экскурсию для президента Эстонии Керсти Каальюлайд. Фото: Евгений Капов

То, что случилось в сланцедобывающей и энергетической отрасли Эстонии, порождает резонный вопрос: а не ожидает ли нечто подобное и сланцехимическую отрасль страны и ее флагман – работающее в Кохтла-Ярве частное предприятие Viru Keemia Grupp (VKG)? Журналист адресовал вопросы специалисту концерна VKG по связям с общественностью Ирине Боенко.

- Сланцевая отрасль, особенно энергетика, переживает трудные времена. Из-за повышения цены на выбросы углекислого газа, в энергетике закрываются мощности. Сланцехимия – тоже сланцевая отрасль. Люди беспокоятся: не будет ли в связи с тенденцией VKG проводить у себя сокращения? Не случится ли какой-нибудь очередной «неожиданности»?

- Действительно, повышение цен на квоты CO2 оказало значимое влияние на сланцевую энергетику. На производителей сланцевого масла, коим является VKG, влияние не столь существенное. На данный момент наша шахта Ojamaa и сланцеперерабатывающие заводы Petroter и Kiviter работают на полную мощность, и в текущем году существенных корректировок в работе концерна не запланировано.

- Предприятия сланцехимии также производят вредные выбросы в окружающую среду. Насколько эти выбросы соответствуют европейским нормам, не случится ли так, что в один прекрасный день «пыксит» по требованию ЕС настигнет и VKG?

Фото: Евгений Капов

- Производство сланцевого масла в концерне ведется методом совместного производства масла, как основного продукта, и энергии - тепла и пара как побочных. Данный метод производства намного экологичнее и эффективнее, по сравнению с производством только электроэнергии. Все наши производственные единицы соответствуют наилучшей возможной технологии (PVT) и работают в соответствии с установленными государственными и европейскими нормами. Наше предприятие уже давно работает по принципу «делаем больше, чем требуется». Это подтверждает и список реализованных за последние годы проектов – использование крытых конвейеров для транспортировки сырья и побочных продуктов вместо наземного автотранспорта; новая методика складирования золы и полукокса; автоматические системы мониторинга выбросов и многое другое. Все заводы и фабрики концерна снабжены датчиками мониторинга 24/7, которые позволяют следить за уровнем целого ряда веществ в режиме онлайн, а при необходимости оперативно реагировать. Данные станции непрерывного мониторинга поступают в открытый доступ, и каждый заинтересованный может их отслеживать на портале ohuseire.ee. Снижение нагрузки на окружающую среду — это один из главных центров внимания деятельности концерна.

Дипломаты, аккредитованные в Эстонии, в 2016 году посетили концерн VKG. Фото: Евгений Капов

- Сколько VKG платит налогов на окружающую среду, сколько из этой суммы возвращается обратно на природоохранные мероприятия?

- В 2018 году налоги концерна на природопользование составили 15,6 миллиона евро, что на 39% больше, чем годом ранее. Эта сумма распределилась следующим образом – 11,3 млн составили отчисления в госбюджет, 2,6 млн – в Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) и 1,6 млн евро - в бюджеты волостей Алутагузе, Люганузе, Тойла, городов Йыхви и Кохтла-Ярве. К сожалению, на данный момент у нас нет точных данных, сколько из уплаченных в прошлом году налогов было направлено назад в регион на природоохранные мероприятия, но исторически этот процент достаточно маргинален и не превышает 8-10%. Наши же инвестиции, сделанные в прошлом году в проекты, направленные на защиту окружающей среды, составили 9,4 миллиона евро. Из крупнейших можно отметить программу по снижению неприятных запахов, строительство трубного конвейера для транспортировки к месту складирования полукокса, образующегося в ходе технологического процесса на фабриках по производству сланцевого масла Kiviter, а также проекты экономики замкнутого цикла и безопасности технологических процессов.

Евгений Капов