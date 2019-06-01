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В стране и мире / В миреНа юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Дата публикации: Вчера, 11:35 Просмотрено: 186

На юге американского штата Калифорния 4 июля произошло сильнейшее за минувшие 20 лет землетрясение. Оно затронуло отдельные районы штата Невада на западе страны.

На юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Последствия землетрясения.

Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в пустыне Мохаве, приблизительно в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине примерно девяти километров, передает dw.com.

Сильнее других от стихии пострадал город Риджкрест с населением 28 000 человек. Вскоре после первого подземного толчка в 10:33 по местному времени (20:33 по восточноевропейскому времени) оттуда начали поступать сообщения о раненых.

В двух домах вспыхнул пожар, были зафиксированы несколько случаев утечек бытового газа из-за прорыва трубопроводов, нарушена целостность дорожного покрытия, сообщил глава пожарной охраны округа Керн Дэвид Уитт. По его словам, 15 пациентов в целях предосторожности были эвакуированы из региональной больницы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подземные толчки ощущались также в Лас-Вегасе (штат Невада) и в целом ряде населенных пунктов на Тихоокеанском побережье США.

Источник: rus.err.ee

 

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