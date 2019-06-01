Кристину Каллас отозвали из совета Фонда интеграции

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Совет Фонда интеграции остался без председателя - занимавшая этот пост бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в конце прошлой недели была отозвана из состава надзорного органа учреждения. Нового председателя могут выбрать 26 августа.

Кристина Каллас выведена из совета Фонда интеграции. Автор: ERR

Соответствующий приказ в пятницу, 28 июня, подписал министр культуры Тынис Лукас.

Одновременно Лукас назначил новыми членами совета Анн Ряэмет (Isamaa) и Кюлли Ремсу (EKRE).

По словам министра, Кристина Каллас отозвана из совета, поскольку она является лидером политической партии ("Эстония 200"), которая не представлена в Рийгикогу.

"В совет Фонда интеграции входят в том числе представители парламентских партий, а Кристина Каллас в настоящее время является председателем партии, которая не входит в Рийгикогу. Поскольку из-за своей партийной принадлежности для работы в качестве эксперта она также не подходит, то нет оснований для того, чтобы она оставалась в совете", - объяснил в понедельник Тынис Лукас корреспонденту портала rus.err.ee.

На вопрос, кто станет новым председателем, Тынис Лукас ответил так: "Совет сам должен провести выборы, я в это не вмешиваюсь".

Вице-председатель совета Фонда интеграции Питер Кяртнер сказала, что в таком случае нового главу надзорного органа выберут из числа его действующих членов.

Председатель правления Фонда интеграции Ирене Кяосаар выразила надежду на то, что нового главу совета удастся выбрать на заседании 26 августа.

Дозвониться до самой Кристины Каллас, которая работала в совете фонда с ноября 2015 года, пока не удалось.

В ноябре прошлого года полномочия Кристины Каллас в качестве члена совета Фонда интеграции были продлены на три года. На тот момент она еще занимала пост директора Нарвского колледжа Тартуского университета, но уже являлась председателем партии "Эстония 200". В марте Каллас покинула пост руководителя вуза, сосредоточившись на политической карьере.

Источник: rus.err.ee