Российские власти освободили судно Roxen за 720 000 евро, капитан остается под домашним арестом

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Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen.

Рыболовецкое судно Roxen было задержано около Калининграда. Автор: ФБС РФ

Капитан судна остается под домашним арестом. Это значит, что он вынужден проживать в калининградском отеле и не имеет права покидать город.

"Пока идет следствие, в течение месяца капитан должен оставаться в отеле и отмечаться два раза в день", – сообщил в среду новостному порталу ERR Райво Баум, член правления фирмы Morobell, которой принадлежит Roxen.

По его словам, российские власти забрали с корабля все навигационное оборудование, чтобы изучить его в рамках делопроизводства. "Судно вернется в порт, в предусмотренный для него в Дании док", – добавил Баум.

Он добавил, что российские власти рассматривают инцидент как уголовное дело, предполагая, что капитан злоупотребил своим служебным положением и сознательно повел судно в российские территориальные воды. Ранее расследование было начато в рамках административного производства.

По мнению члена правления Morobell, российские власти не исходили из положений заключенного с ЕС соглашения о рыболовстве. "В договоре, заключенном между Европейским союзом и Россией, сказано, что в случае таких нарушений должен быть разумный денежный залог, а корабль следует незамедлительно освободить вместе с командой. Но мы простояли почти два месяца, о залоге речь не идет и капитана не освобождают", – заявил Баум, добавив, что в итоге за освобождение судна был уплачен залог в размере 720 000 евро.

Он выразил свое признание Финляндии, под флагом которой ходит Roxen, и Министерству иностранных дел Эстонии, так как их обращения поспособствовали освобождению судна.

"Жаль, что команде почти два месяца пришлось жить на корабле в достаточно тяжелых условиях. Иногда жара достигала 40 градусов, но покидать корабль людям не позволяли", – рассказал Баум. По его словам, команду также склоняли к даче ложных показаний в обмен на лучшее обращение.

Российская погранохрана задержала судно Roxen, ходящее вод финским флагом, 10 мая. Судно сопроводили в калининградский морской рыбный порт. Экипаж судна состоит из четырех человек граждан Эстонии. Райво Баум ранее говорил СМИ, что произошла навигационная ошибка. По его словам, траулер выловил в водах ЕС около 350 тонн рыбы, в российских водах – 7,5 тонн.

Источник: rus.err.ee