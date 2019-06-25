ПАСЕ проголосовала за восстановление российской делегации в правах

Дата публикации: 25-06-2019, 14:24 Просмотрено: 144

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник проголосовала в пользу восстановления в правах российской делегации пять лет спустя после того, как ее лишили их из-за аннексии Крыма.

Парламентская Ассамблея Совета Европы Фото: УНИАН

Несмотря на противостояние, оказанное Украиной, Балтийскими странами, Польшей и Великобританией, представляющие 47 стран Совета Европы 118 депутатов поддержали решение разрешить России прислать для участия в ассамблее делегацию, которой разрешат в среду принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.

Против возвращения России права голоса проголосовали 68 депутатов ПАСЕ, десять воздержались. В том числе против проголосовали все трое эстонских делегатов — Ээрик-Нийлес Кросс, Индрек Саар и Райво Тамм.

BNS



