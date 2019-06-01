Стальнухин все же возглавил комиссию по проблемам развития эстонского языка

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В понедельник избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа политик-центрист Михаил Стальнухин возглавил парламентскую комиссию по проблемам развития эстонского языка.

Михаил Стальнухин (в верхнем правом углу) стал председателем комиссии. Автор: канцелярия Рийгикогу

На прошлой неделе Михаил Стальнухин не сумел получить пост председателя комиссии, проиграв конкуренцию реформисту Эрику-Нийлесу Кроссу, а в понедельник, 17 июня, на внеочередном заседании комитета прошли повторные выборы его руководства.

В итоге пост председателя достался Стальнухину, а его заместителем стал Кросс.

Также в состав комиссии входят член EKRE Урмас Эспенберг, социал-демократ Хельмен Кютт и генсек Isamaa Прийт Сибул. Последний экстренно заменил в комиссии своего однопартийца Михаила Лотмана - это произошло сразу после того, как Стальнухин в прошлый четверг остался без поста председателя.

Сам Лотман отказался отвечать ERR на вопрос о том, голосовал ли он за Кросса или же за Стальнухина.

Источник: rus.err.ee