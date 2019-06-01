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В стране и мире / ПолитикаСтальнухин все же возглавил комиссию по проблемам развития эстонского языка

Дата публикации: Вчера, 12:37 Просмотрено: 119

В понедельник избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа политик-центрист Михаил Стальнухин возглавил парламентскую комиссию по проблемам развития эстонского языка.

Стальнухин все же возглавил комиссию по проблемам развития эстонского языка
Михаил Стальнухин (в верхнем правом углу) стал председателем комиссии. Автор: канцелярия Рийгикогу

На прошлой неделе Михаил Стальнухин не сумел получить пост председателя комиссии, проиграв конкуренцию реформисту Эрику-Нийлесу Кроссу, а в понедельник, 17 июня, на внеочередном заседании комитета прошли повторные выборы его руководства.

В итоге пост председателя достался Стальнухину, а его заместителем стал Кросс.

Также в состав комиссии входят член EKRE Урмас Эспенберг, социал-демократ Хельмен Кютт и генсек Isamaa Прийт Сибул. Последний экстренно заменил в комиссии своего однопартийца Михаила Лотмана - это произошло сразу после того, как Стальнухин в прошлый четверг остался без поста председателя.

Сам Лотман отказался отвечать ERR на вопрос о том, голосовал ли он за Кросса или же за Стальнухина.

Источник: rus.err.ee

 

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