Решено: с 1 июля акциз на алкоголь снизится на 25%

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Дата публикации: Сегодня, 12:13 Просмотрено: 74

Рийгикогу в четверг, 13 июня, принял в заключительном, третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Законодательные поправки вступят в силу уже 1 июля.

Алкогольный прилавок в магазине в Валмиере. Автор: Прийт Лутс/ERR

За принятие законопроекта проголосовали 70, против были 9 депутатов.

По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.

Если алкоголь подешевеет, объем закупаемых в Латвии спиртных напитков сократится, а объем закупаемого в Эстонии - возрастет, считают авторы законопроекта.

По расчетам минфина, объемы приграничной торговли алкоголем после вступления изменений в силу должны снизиться на 80%.

Источник: rus.err.ee