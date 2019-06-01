По итогам повторного голосования флаги ЕС в Белый зал Рийгикогу не вернут

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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в среду аннулировал результаты голосования по вопросу о возвращении флагов ЕС в Белый зал парламента, поскольку решил дать инициатору предложения возможность скорректировать его текст; тем не менее, новое голосование не дало других результатов, флаги в Белый зал не вернут.

Иллюстративное фото.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в среду вынес на ставшее причиной серьезного замешательства голосование вопрос о возвращении флагов ЕС на постоянной основе в Белый зал парламента.

Перед первым голосованием депутаты задали Пыллуаасу десятки вопросов, чтобы понять, как тема флага вообще смогла попасть на голосование, минуя повестку дня, и какая формулировка предложения будет использоваться для голосования.

Пыллуаас заявил, что он как спикер имеет право выносить на голосование дополнительные пункты, не входящие в повестку дня. После продолжавшихся более часа споров Пыллуаас поспешно провел голосование по вопросу, по итогам которого 32 депутата поддержали предложение Партии реформ вернуть флаги ЕС в Белый зал, а 34 проголосовали против. 27 депутатов не стали участвовать в голосовании.

По словам члена социал-демократической фракции Кальви Кыва, голосование не было законным, поскольку перед голосованием он выразил желание сделать перерыв. Пыллуаас ответил, что узнал о пожелании Кыва только когда голосование уже шло, поэтому голосование было проведено законным образом. Пыллуаас также отверг утверждения других оппозиционных депутатов, что голосование не проводилось корректным образом. Он заявил, что голосование началось с удара молотка и завершилось им и что голосование проводилось в соответствии с законом о порядке работы Рийгикогу.

Поскольку протесты не прекращались, Пыллуаас решил сделать в заседании перерыв, за время которого он пришел к выводу, что первое голосование следует аннулировать. Пыллуаас сказал, что решил дать инициатору предложения возможность уточнить формулировки.

Вслед за этим Пыллуаас провел новое голосование, где за предложение реформистов проголосовали 38 депутатов, а против 39. 16 депутатов не стали голосовать. Тем самым остался в силе и результат первого голосования, то есть флаги ЕС в Белый зал возвращать не будут.

Реформистская фракция еще в конце апреля направила руководству Рийгикогу докладную записку с предложением вернуть прежнее положение дел, чтобы в Белом зале Рийгикогу по-прежнему стояли флаги ЕС и Эстонии.

«В понедельник мы с прискорбием обнаружили, что в преддверии 15-летия членства Эстонии в Европейском союзе из Белого зала Рийгикогу пропали флаги Европейского союза, которые до сих пор стояли рядом с флагами Эстонии. Одна из партий вступившего вчера в должность правительства является открыто евроскептической и, хотя премьер-министр и заявил, что курс правительства не изменится, обращение с символами говорит о другом», - сказал в конце апреля бывший премьер-министр Таави Рыйвас.

«Рийгикогу — представительское здание Эстонской Республики, происходящие в нем мероприятия и события соответствуют европейским ценностям. Решение выбросить флаг из представительского зала — это не повседневное интерьерное решение, флаг обладает символическим значением, а с символами не обращаются легкомысленно. Символы что-то значат», - сказал Рыйвас.

Реформистская фракция также предложила руководству Рийгикогу пересмотреть порядок использования флагов, действующий во внутренних помещениях Рийгикогу, и при необходимости точнее регламентировать его в соответствии с законом и хорошим тоном протокола.

BNS