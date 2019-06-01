Полковника Рихо Юхтеги назначили командиром Кайтселийта

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Правительство одобрило кандидатуру Рихо Юхтеги на пост командира Кайтселийта. Полковник Юхтеги вступит в должность 19 июля.

Новым командиром Кайтселийта станет полковник Рихо Юхтеги. Автор: Anna Aurelia Minev/ERR

"Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением. Генерал-майор Меэлис Кийли проделал отличную работу, и я убежден, что полковник Рихо Юхтеги продолжит развивать Кайтселийт последовательно, сбалансированно и профессионально", – заявил министр обороны Юри Луйк.

Юхтеги является одним из основателей Кайтселийта, в составе которого в 1991 году началась его офицерская карьера.

В 1991-1993 годы он работал в Тартумаа начальником полицейского подразделения, а в 1991 году, во время Августовского путча вместе с членами дружин Кайтселийта из Тартуского уезда участвовал в операции по защите Тоомпеа, целью которой было воспрепятствовать захват парламента и здания правительства со стороны советских вооруженных подразделений.

В 1993 году Юхтеги сыграл важную роль в урегулировании Егерского кризиса, когда он был назначен командиром объявившей о неповиновении Ляэнемааской добровольной егерской роты. Затем Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, дважды участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года руководил подразделениями по спецоперациям.

Источник: rus.err.ee