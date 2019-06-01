Министерство внесет правительству предложение лишить Евроакадемию права на проведение учебной работы

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Министерство образования и науки внесет правительству предложение лишить Евроакадемию права на проведение обучения, так как результаты государственного надзора указывают на серьезные и усугублявшиеся в течение многих лет проблемы, связанные с учебной работой, управлением вузом и его устойчивым развитием. Евроакадемии запретят набирать новых студентов.

Иллюстративное фото.

Вице-канцлер министерства Индрек Рейманд признал, что учебная деятельность в Евроакадемии не соответствует требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям, и признаков улучшения ситуации не наблюдается. «Если вуз не способен обеспечить качественное обучение, то тем самым он нарушает неотъемлемое право студентов, работодателей и других заинтересованных сторон на качественное высшее образование, и такая ситуация недопустима», – сказал Рейманд.

Право Евроакадемии на проведение учебной работы планируется признать недействительным с 31.08 2020 года. Большинство нынешних студентов смогут закончить вуз в течение учебного года, который начнется этой осенью.

Сейчас в Евроакадемии учится 280 студентов, из них 46 на первом курсе. Для первокурсников, которые не смогут закончить обучение к концу будущего учебного года, Евроакадемия в сотрудничестве с министерством подыщет возможности для продолжения обучения в других вузах или организует учебную работу по уплотненному графику, чтобы все-таки дать им возможность завершить учебу.

ДЛЯ СПРАВКИ

В августе минувшего года оценочная комиссия по высшему образованию Агентства по качеству высшего и профессионального образования Эстонии приняла решение отказать Евроакадемии в аккредитации.

В сентябре того же года Министерство образования и науки установило государственный надзор с целью получить дополнительные аргументы и информацию в пользу того, нужно ли дать вузу срок до двух лет для участия в новой институциональной аккредитации или, напротив, начать процесс признания права на проведение обучения недействительным.

На проблемы в Евроакадемии указывал также Департамент полиции и погранохраны, который в декабре 2018 года уже второй раз признал этот вуз неблагонадежным. По этой причине Евроакадемия больше не смогла вести прием студентов из третьих стран.

Языковая инспекция провела в вузе языковой контроль и направила шесть человек на языковой экзамен. Общий уровень владения сотрудников эстонским языком оценили как слабый.

Министерство образования и науки



