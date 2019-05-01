Президент Кальюлайд в интервью ERR о голосовании в ООН: у нас тут много друзей

Дата публикации: Сегодня, 10:49 Просмотрено: 74

В пятницу Эстония может стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Главный конкурент Эстонии – Румыния. Плюсы Эстонии – малые размеры страны и киберсфера.

Чтобы получить статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, страна-кандидат должна набрать не менее двух третей или 129 голосов из 193. Конкурентом Эстонии является Румыния. Автор: ERR

В этот раз в Совет Безопасности ООН выберут пять непостоянных членов. Эстония претендует на это место вместе с Румынией в группе стран Восточной Европы. Дипломаты надеются, что решение будет принято уже во втором туре голосования. 193 страны будут голосовать до тех пор, пока одно государство не получит две трети голосов.

Накануне голосования президент Керсти Кальюлайд дала в Нью-Йорке интервью порталу ERR, в котором отметила сильные стороны Эстонии и рассказала о том, почему расходы на предвыборную кампанию можно считать оправданными даже в случае победы другой страны.

Сегодня (7 июня – ред.) выяснится, будет Эстония членом совета или нет. Что осталось сделать перед голосованием?

Мы встретимся и пообщаемся со многими послами. У нас здесь много друзей, но мы на самом деле не знаем, как все пройдет. Если нас ждет победа, то это будет победа Марта Нутта.

Мы оптимистично настроены на победу?

Мы в неизвестности. Мы раньше никогда этого не делали. Здесь не всегда играют в одноуровневую игру. Поживем – увидим.

Как вы поступите, если Эстонию не изберут в первом туре? Постараетесь убедить людей голосовать за нас?

Зависит от того, встречались ли мы с этими людьми раньше. На самом деле осталось мало тех, с кем мы никогда не разговаривали. Мы ведь не будем знать, кто голосовал за нас. Между турами голосования возможно сделать письменное обращение с просьбой о поддержке. Наша задача – быть на виду, дружелюбными и уверенными в себе.

Если Эстония не получит это место, то все усилия и средства, потраченные на кампанию, пропадут? Или мы сможем извлечь из этой кампании какие-то уроки?

Не пропадут. Если мы посмотрим на те ИТ-предприятия, которые готовятся отправиться с нами на форум Smart Africa или ищут возможности поехать с нами на Ближний Восток, то, я думаю, что если успешными окажется треть или даже меньше, то это уже компенсирует расходы. Но мировая известность – это тоже безопасность. Тяжелее напасть на того, о ком знают во всем мире, кто стал героем новостей. Эту пользу нельзя измерить деньгами.

Конечно, наши дипломаты, участвовавшие в этой кампании, получили огромный опыт, научились общаться и находить общий язык с людьми, которых они в последний раз видели, может быть, при заключении дипломатических отношений.

Что мы сделаем в первую очередь, если Эстонию выберут?

Если можно так сказать, я являюсь гербовым животным этой кампании. Но первые шаги предстоит сделать министерству иностранных дел.

Есть страны, которым не нравится, что ООН критикует их и диктует им, как нужно действовать. Будучи в Совете Безопасности, мы сможем заявить о своих желаниях и показать наши ценности?

Несомненно, в своих решениях мы будем руководствоваться нашими ценностями, но выдвижение на первый план своих желаний не является хорошей тактикой в любом дипломатическом процессе.

И в заключение, почему Эстония – лучший кандидат, чем Румыния?

Потому что в кибервопросах никто лучше нас не разбирается, причем на основе практического опыта. Мы действительно имеем признание как страна, которая обладает знаниями в этой области.

Источник: rus.err.ee



