Группа депутатов Рийгикогу отправилась с личной инспекцией на восточную границу

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В четверг, 6 июня, члены правовой комиссии и специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности посетят восточную границу, где им будет представлен обзор подготовки и осуществления строительных работ.

Российский флаг на противоположном берегу реки Нарва. Автор: Сергей Степанов/ERR

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, члены комиссии хотят узнать мнение самих пограничников о выводах Государственного контроля.

"По мнению Государственного контроля, стоимость строительства границы может возрасти и это не было учтено. Второе замечание касалось того, что альтернативные проекты границы не были рассмотрены серьезно, – отметил Карилайд. – Государственный контроль не дает оценок, но теперь мы узнаем мнение лиц, которые ежедневно занимаются охраной границы".

Члены комиссий посетят Васкнарвский и Нарвский кордон, пограничный пункт Нарвы и ознакомятся с местом службы в Нарва-Йыэсуу. Обзор строительства восточной границы и оперативной ситуации на месте представят генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, префект Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви и руководитель бюро интегрированного управления границей отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

В опубликованном 29 мая докладе Государственный контроль не исключил, что обустроить восточную границу Эстонии можно гораздо дешевле, чем за 320 млн евро, предусмотренные на эти цели правительством.

Источник: rus.err.ee