Керсти Кальюлайд видит новый подъем уверенности Нарвы в себе как эстонского города

Дата публикации: Сегодня, 13:10 Просмотрено: 75

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, работавшая месяц в течение прошлого года в Нарве, в какой-то момент посчитала, что город не смог проявить себя, несмотря на прикованное к нему внимание, однако теперь она видит новый подъем уверенности.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Автор: Aleksandr Hussainov

В интервью "Радио 4" Керсти Кальюлайд заявила, что у нее никогда не было чувства, что Нарва - это какая-то другая Эстония.

"Будучи в Нарве, я никогда не ощущала, что я не в Эстонии. Я часто посещала Нарву. Я работала в концерне Eesti Energia, так что должна была часто бывать в этом городе. Разумеется, я посещала и Нарвский колледж. Для меня Нарва - это обычный эстонский город, конечно, со своими особенностями. Но ведь свои особенности есть у каждого города, у каждой общины", - отметила Кальюлайд.

По словам президента, по Нарве ходит большое количество легенд, будто бы эстонское государство не готово делать для города то, что оно делает для других мест и регионов.

"Кто-то в какой-то момент породил эти легенды очевидно с целью использовать их. Основной, так сказать, подозреваемый - это местные власти, которые, на самом деле, не помогали своим людям, например, понять, что организация Kredex действительно дает городу деньги на реновацию домов, они не помогли людям пробиться через бумажные бюрократические препоны, чтобы люди выступали бы смелее со своими проектами, - возмутилась Кальюлайд. - На самом деле, мы знаем, что в Нарве как раз более высокий процент софинансирования, чем в других регионах, но я много раз слышала от людей, живущих восточнее Раквере, что для их региона эти субсидии не выделяются. Вот такие мифы там культивируются, и очень важно, что эти мифы удалось сломать".

Кальюлайд в какой-то момент, когда тема со званием культурной столицы Европы-2024 оказалась на грани провала, показалось, что Нарва все же не смогла набрать обороты, несмотря на прикованное к ней внимание.

"Но посмотрите, нарвитяне все же не захотели остаться без этого титула и снова вернулись к этому вопросу, и я вижу здесь новый подъем уверенности в себе как эстонского города", - отметила глава государства.

А сможет ли Нарва стать Культурной столицей Европы?

"Это зависит от них самих. Ведь никто же не может что-то сделать за других людей, привести их куда-то. Все зависит от самой общины, от желания тамошних людей и от того, насколько они сами могут вдохновиться идеей и вдохновить других людей тем, что они делают", - ответила Кальюлайд.

Источник: rus.err.ee