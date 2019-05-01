ИНТЕРВЬЮ | Юри Ратас о риторике EKRE, повышении пенсий и второй пенсионной ступени, алкогольной войне с Латвией и доверии русских избирателей

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По словам Юри Ратаса, риторика EKRE стала спокойнее, но должна еще измениться. Накопление денег во вторую пенсионную ступень премьер-министр планирует продолжить, пишет Eesti Päevaleht.

Jüri Ratas Фото: Ilmar Saabas

Не кажется ли вам иногда, что создание этого правительства было чудовищной ошибкой?

Это, несомненно, вызов. В правительстве партии с различными взглядами. Всегда сложно, когда партия приходит из оппозиции в правительство. Было сложно и Центристской партии в 2016 году.

Почему члены этого правительства оскорбляют?

Оскорбления — очень плохая тенденция в эстонском обществе, в том числе в случае министров. Это сеет вражду и ненависть, которые в эстонском обществе не нужны. Нам нужно идти дальше, видеть позитивные взгляды на будущее. Нам нужно разрешить много проблемных мест. Оскорбления, исключение кого-либо ничего не дают. Эстония в этом смысле толерантная страна в отношении всех людей, которые здесь живут.

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Это ваше правительство, они министры вашего правительства. Сколько это так будет продолжаться?

Я верю, что люди должны понять, что таким образом общество не объединяют. Мое желание, чтобы это правительство строило в Эстонии мосты.

Таким словоупотреблением строят мосты?

Такое словоупотребление этому не способствует.

Что хорошего сделало привлечение EKRE в правительство?

Мы должны посмотреть коалиционный договор, он показывает политические курсы правительства. Мы много посвящаем региональной политике, местным самоуправлениям. Курс ценности эстонских семей. Эстония должна быть страной с растущей численностью населения. Чтобы в Эстонии была такая жизненная среда, чтобы люди возвращались сюда, чтобы были разрешены повседневные проблемы не только в части рабочего места, но и детских садов и школ. Один из приоритетов этого правительства — оборонные инвестиции, вклад в оборону. Основа этого правительства, что мы сильный сторонник Евросоюза, уважаем его единство, но уважаем и всех тех, кто живет здесь в стране.

С этими словами согласились бы все прежние правительства. В чем конкретно привлечение EKRE сделало Эстонию лучше?

Коалиционный договор — вклад всех партий. Оценить, кто вкладывает 10% или кто 40%, очень сложно. Одно изменение связано с демократией участия, с идеей народной инициативы, за которую и Центристская партия очень долго стояла.

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Почему Центристская партия перед выборами давала дорогостоящие обещания, в том числе обещала внеочередное повышение пенсий, если вы должны были знать, что денег на это нет?

То, в каком состоянии госбюджет, обнаружилось в начале апреля. В конце 2018 года Банк Эстонии, Еврокомиссия и Министерство финансов исходили из прогноза, который мы сделали летом 2018-го. Он предусматривал, что в следующие четыре года будет структурный баланс бюджета. Правда, что это правительство сделало своим приоритетом внеочередное повышение пенсий. Пенсии нужно поднять выше границы относительной бедности. В государственной бюджетной стратегии мы сделали шаг, что будем вкладывать в три вещи: одна из них — повышение не облагаемой подоходным налогом суммы для пенсионеров на 50 евро, чтобы среднюю пенсию по старости в следующем году освободить от подоходного налога. Мы видим, что средняя пенсия по старости в следующем году повысится до 517 евро. Во-вторых, важно вкладывать в гособорону и, в-третьих, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), где мы нашли 152 млн дополнительных средств.

Ученые недовольны и говорят, что относительно ВВП обещано повышение расходов на науку.

Это по-прежнему политическая цель. Мы и не можем быть довольны прежде, чем это будет 1%.

Когда это произойдет?

Это сегодня прогнозировать практически невозможно, но двигаться в ту сторону нужно.

Что будет раньше, повышение пенсий или повышение расходов на науку до 1%?

Так нельзя класть госбюджет на чашу весов.

Что нужно для того, чтобы внеочередное повышение пенсий могло произойти?

Нужна финансовая способность государства и политическая воля. У коалиции политическая воля есть. В данный момент в весеннем прогнозе финансовой способности нет.

Финансовую способность надеются получить с того, что многие люди откажутся от будущей пенсии второй ступени?

То, какое влияние окажет превращение второй второй ступени в добровольную, выяснится в сентябре. Я стою за то, чтобы это правительство реализовало внеочередное повышение пенсий.

Когда вторую ступень сделают добровольной, людям разумно забирать деньги?

Я читал, что Андрус Ансип сразу заберет свои деньги. Я не заберу, обязательно продолжу накопление. Это очень субъективное решение каждого человека. Я очень хочу увидеть эти анализы влияния, которые делают Министерство финансов и Министерство социальных дел. Сколько людей выйдет, по какой причине они выйдут, будут ли они инвестировать дальше. Этого нужно дождаться.

Говорили, что на забираемые деньги будет подоходный налог больше обычного или что забрать себе можно будет только заплаченные самостоятельно 2%, заплаченные государством 4% вернутся государству. Какая именно система будет?

Это выяснится в ходе разработки законопроекта, который будет готов осенью.

Вы общались со своим латвийском коллегой, чтобы избежать алкогольной ценовой войны?

Каждое государство принимает решения в области налоговой политики самостоятельно. С некоторыми ближайшими соседями я общался на эту тему.

С Латвией общались?

С Латвией я на эту тему не говорил.

Быть может, нужно было?

Как я сказал, это самостоятельное решение каждого государства.

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Сколько продержится нынешнее правительство?

Я не занимаюсь предсказаниями. Очередные выборы через четыре года.

Что произойдет, если в этот четверг на пресс-конференции правительства какой-нибудь Хельме опять скажет что-то такое, что вы должны будете объяснять? Сколько такое правительство сможет продержаться?

Ясно то, что правительство разваливается изнутри, а не снаружи. Ясно и то, что все партнеры в правительстве должны чувствовать, что мы тянем одну телегу. Это ответственность перед Эстонией и жителями Эстонии. Это также ответственность за имидж Эстонии за границей.

<…>

Когда-нибудь что-нибудь произойдет, если стиль общения EKRE не изменится?

Каждый день в Эстонии что-нибудь происходит.

Мы месяцами видели, как Хельме говорят, что хотят, вы говорите, что так неправильно, но ничего не происходит.

Я все-таки считаю, что эта риторика стала спокойнее. Если мы подумаем, какие обвинения и риторика были у них до выборов в оппозиции, то она, несомненно, изменилась.

<…>

Центристская партия получила третий результат на выборах в Европарламент. Для партии премьер-министра это плоховато?

Мы всегда хотим лучший результат, но мы шли взять одно-два места и одно место мы и получили.

В последнее время поддержка Центристской партии среди русскоязычных резко уменьшилась. Что планируется делать, чтобы русские опять доверяли Центристской партии?

Я верю, что как эстоноязычные, так и русскоязычные избиратели вернутся обратно к Центристской партии.



