Паром из Эстонии в Швецию потерял ход в Балтийском море. Пассажирам сообщили о случившемся только утром

Дата публикации: Вчера, 10:12 Просмотрено: 80

Вышедший в субботний вечер из порта Палдиски паром прибыл в шведский Капелльшер с часовым опозданием из-за поломки масляного насоса двигателя. Пассажирам сообщили о случившемся только утром, пишет Ärileht.

По словам одного из пассажиров парома DFDS Liverpool Seaways, около 23:00 во время следования из Палдиски в шведский город Капелльшер (Kapellskär) судно потеряло ход, а в 01:15 на борту полностью пропало электричество.

“Казалось, что паром просто остановился. В 01:40 была восстановлена вентиляция, а в 02:00 стало вновь слышно работающий двигатель судна”, — описывает случившееся один из пассажиров. По его словам, ночью пассажиров никто об этом не информировал. “Только утром объявили, что паром задерживается и придет в порт Капелльшер на час позже”.

Пресс-аташе DFDS Seaways в Прибалтике Вайдас Клумбис заявил, что компания приносит свои искренние извинения за причиненные неудобства, вызванные с задержкой парома. По его словам, на борту находилось 244 пассажира.

“На пароме возникла проблема с масляным насосом двигателя, из-за чего судно сразу остановили, чтобы выяснить причину. Когда стало ясно, что все в порядке и паром может следовать дальше, рейс был продолжен”, — рассказал Клумбис. Как он заявил, судно не нуждается в каком-либо дополнительном ремонте, поэтому случившееся никак не повлияет на график паромной линии Палдиски-Капелльшер.

“Liverpool Seaways продолжит обслуживать линию, а масляный насос будет заменен”, — добавил Вайдас Клумбис. Он подчеркнул, что это была незначительная поломка, и с самого начала вся ситуация была под полным контролем капитана и команды корабля.

“Поскольку все произошло в полночь, а хорошие погодные условия позволяли на время остановить паром, капитан принял решение не беспокоить пассажиров, большинство из которых уже точно спали в каютах”, — объяснил Клумбис, почему об опоздании было объявлено только утром.

Паромная линия Палдиски-Капелльшер действует шесть дней в неделю (кроме четвергов). Капелльшер находится в 90 км от столицы Швеции Стокгольма. Воспользоваться услугами паромной линии могут только пассажиры, путешествующие на автомобиле.



