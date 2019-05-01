Таллиннский Университет открыл лабораторию интернета вещей и робототехники Digipaja

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Таллиннский Университет открыл сегодня лабораторию интернета вещей и робототехники, которая получила название Digipaja. Digipaja станет важной платформой для обучения, с помощью которой начнут решать проблему критической нехватки учителей информатики в школах Эстонии.

Таллиннский Университет открыл лабораторию интернета вещей и роботики Digipaja

«В Эстонии на сегодня не хватает порядка 300 квалифицированных учителей информатики и это притом что эта дисциплина останется предметом по выбору. Для сравнения – в образовательных учреждения Эстонии сегодня всего около 50 преподавателей информатики с педагогической и предметной подготовкой», - пояснил директор Института цифровых технологий Пеэтер Нормак.

В Digipaja созданы условия для получения специальности учителя информатики как для проходящих 2-летнюю магистерскую программу, так и для сегодняшних педагогов, которые смогут в ходе переобучения, длящегося год, обрести и данную квалификацию.

«Только различных робототехнических комплектов у нас 70, среди них и широко распространенные LEGO-роботы, которые уже есть во многих школах, но простаивают там, поскольку нет учителей способных с ними что-то делать», - отмечает старший научный сотрудник ТЛУ Март Лаанпере. «А также всевозможные сенсоры, устройства голосового управления, камеры, планшеты, комплекты интернета вещей и даже старый добрый паяльник. Цель в том, чтобы дать учителям практические навыки в цифровом конструировании — в итоге из школ должны выходить не только потребители цифровых решений, но и их создатели»

По словам Лаанпере, в этом открывается большая возможность для местного сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), представители которого обосновано беспокоятся об отсутствии резерва. «Таллиннский Университет и Тартуский Университет начали сотрудничество с тем, чтобы за счет подготовки специалистов как в области педагогики, так и в сфере специализации закрыть брешь нехватки учителей информатики на образовательном ландшафте Эстонии. Возможное стратегическое решение для этого заключается в направлении нынешних работников сектора ИКТ в нашу магистерскую программу, благодаря чему они смогли бы параллельно с основной работой уже этой осенью пойти в классы школ Эстонии», - сказал Лаанпере. «Резерв за счет этого проекта начал бы формироваться на рынке труда уже через несколько лет!»

Прием в Таллинский Университет на магистерскую программу учителя информатики и на переобучение на эту специализацию начнется 20 июня и продлится в случае магистратуры до 1 июля, а для программы переобучения — до середины августа.

Институт цифровых технологий ТЛУ был создан в 2015 году, когда были объединены институт информатики, институт инфонаук и отделение математики института математики и естествознания. Для обучения в Институте есть технологическая лаборатория, лаборатория интерактивного дизайна, лаборатория цифровых игр и лаборатория программного обеспечения, а также осуществляется тесное научное сотрудничество с Центром ведущих инноваций в образовании ТЛУ.

Институт цифровых технологий ТЛУ

Фото: Институт цифровых технологий ТЛУ