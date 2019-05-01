Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште, семь человек погибли

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Дата публикации: Сегодня, 10:07 Просмотрено: 64

Прогулочный катер с туристами на борту затонул в Будапеште. По последним данным, семь человек погибли, 19 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло после столкновения с другим прогулочным катером, передает РБК.

Foto: Zoltan Mihadak, EPA

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште на Дунае прогулочного судна с туристами на борту. Об этом сообщает венгерский телеканал M1. Ранее сообщалось о трех погибших и шестнадцати пропавших без вести.

По уточненным данным, всего на борту прогулочного катера были 33 пассажира и два члена экипажа. Семерых удалось спасти. На катере были туристы из Южной Кореи. Агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел страны также сообщает о семерых погибших и 19 пропавших без вести.

ЧП произошло у моста Маргит в столице Венгрии. Столкнулись два прогулочных судна, одно из них затонуло.

На месте проводится спасательная операция. Она затруднена сильным ветром с дождем. Кроме того, в месте происшествия сильное течение.

Как передает "Интерфакс", МИД Южной Кореи подтвердил гибель семи своих граждан в Будапеште.

"Семь граждан Южной Кореи погибли, а еще 19 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в реке Дунай в Венгрии", — заявило внешнеполитическое ведомство в четверг.

По данным министерства, на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа — граждане Венгрии.

На данный момент поиск 19 пропавших туристов продолжается.

"Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями", — говорится в сообщении министерства.