Новым президентом Латвии избран Эгил Левитс

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Дата публикации: Сегодня, 16:20 Просмотрено: 98

В среду, 29 мая, парламент Латвии выбрал новым президентом страны члена Суда Европейского союза Эгила Левитса.

Новым президентом Латвии стал Эгил Левитс. Автор: LETA/SCANPIX

Левитс был избран уже в первом туре, получив 61 голос "за", при 32 "против".

Согласно Конституции Латвии, для избрания президентом кандидату необходимо получить как минимум 51 голос из 100.

Всего на пост президента были выдвинуты три кандидата: Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмидт.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис ранее объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

Источник: rus.err.ee