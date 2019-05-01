Банк Эстонии выпустит в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро

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ТАЛЛИНН, 27 мая, BNS — Банк Эстонии во вторник выпустит в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба центробанка, отметив, что с 28 мая в Эстонии будут в ходу новые купюры достоинством 100 и 200 евро, это законные средства проведения расчетов и все торговцы обязаны их принимать. Банк напомнил, что все торговые точки должны обновить свои системы обработки наличности и средства аутентификации банкнот.

Новы купюры достоинством 100 и 200 евро — это два последних номинала после купюр достоинством 5, 10, 20 и 50 евро, более крупных номиналов в обращение выпущено не будет. В очередной — второй по счету серии банкнот 100 и 200 евро — использованы инновационные элементы защиты.

Второе поколение купюр серии "Европа" выпущено с улучшенной защитой от подделок. При их изготовлении использована специальная голограмма со знаком €. Кроме того на серебристой полоске справа от номинала размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки €.

Изменился и размер купюр - они той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования их в банкоматах. Длина при этом останется прежней.

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.

BNS