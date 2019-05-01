Итоги по странам: на выборах в Европарламент успешно выступили правопопулистские партии

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Дата публикации: Вчера, 10:28 Просмотрено: 78

На выборах в Европарламент победу предрекали правопопулистским партиям, которые в последние годы набирали популярность во многих странах Европы. Тем не менее, несмотря на успешное выступление на прошедших выборах, большинства в ЕП они, по всей видимости, не получат.

В Великобритании выборы в Европарламент выиграла Партия брексита Найджела Фаража.

В Великобритании согласно прогнозам наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент получила новая Партия брексита во главе с главным евроскептиком страны Найджелом Фаражем, сообщило агентство Би-би-си.

Второе место заняла Партия либерал-демократов, категорически выступающая против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Две ведущие британские партии – лейбористы и консерваторы – потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых.

Находящиеся у власти правопопулистские партии Италии (Лига Севера – 33,6% голосов), Венгрии (Фидес — Венгерский гражданский союз – 52,3% голосов) и Польши (правящая партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" – 43,1% голосов) победили и на прошедших выборах.

Во Франции партия "Национальное объединение" (23,5% голосов) во главе с Марин Ле Пен также заняла первое место, немного потеснив партию президента Эммануэля Макрона.

В Греции первое место заняла консервативная партия "Новая демократия"(33,3% голосов), вынудив премьера Алексиса Ципраса немедленно объявить в стране досрочные парламентские выборы. В Финляндии также лидировала правоцентристская Национальная коалиция (20,8% голосов).

Вместе с тем, в таких странах, как Нидерланды и Дания, евроскептические партии проиграли. В Голландии выборы выиграла социал-демократическая Партия труда (19% голосов), а Дании – либеральная партия Венстре (23,5% голосов).

В Испании и Португалии победили правящие левоцентристские партии: Испанская социалистическая рабочая партия – 32,8% голосов, Cоциалистическая партия Португалии – 33,5% голосов. Либеральные партии успешно выступили в Словакии, победителем на выборах стала либерально-консервативная партия "Вместе" – 20,1% голосов.

Таким образом, самой многочисленной фракцией в Европейском парламенте остается Европейская народная партия – 179 мест (23,8%), Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 150 мест (20%), Альянс либералов и демократов за Европу – 107 мест (14,2%).

Во многих странах хороший результат показали экологические партии. В Британии результат "зеленых" также можно считать успехом, но отчасти он связан с четкой позицией партии против брексита. В Германии "зеленые" отобрали голоса у правящего блока ХДС/ХСС и заняли второе место. Они же заняли третье место на выборах во Франции. По предварительным итогам, в Европейском парламенте "зеленые" будут четвертой по величине партией – 70 мест (9,3%).

Источник: rus.err.ee