Мировые СМИ: итоги выборов в Европарламент говорят о растущей фрагментации политики в Европе

Дата публикации: Вчера, 09:48 Просмотрено: 58

Ключевой вывод из итогов выборов в Европейский парламент заключается в растущей фрагментированности европейской политики, когда традиционные центристские партии потеряли места в пользу "зеленых" и либералов, а евроскептики и правые популистские партии не смогли существенно увеличить свое представительство.

Пресс-центр евровыборов в Брюсселе. Автор: AP/Scanpix

Об этом пишут ведущие мировые издания, комментируя первые результаты состоявшихся накануне выборов.

Financial Times

При выросшей впервые за последние годы явке на выборах в Европарламент их первые результаты говорят о том, что про-европейское большинство стало более фрагментированным, а традиционные центристские партии потеряли места в пользу "зеленых" и либералов.

Евроскептики и праворадикальные партии добились умеренного прогресса, но по-прежнему имеют лишь около четверти от общего числа мандатов.

Правые евроскептики, по всей видимости, нарастят свое представительство во Франции и Италии, но его размер все равно будет недостаточным, чтобы оказывать решающее влияние в европейском законодательном органе.

Если первичные итоги выборов будут подтверждены, они будут означать конец образованного лево- и правоцентристскими партиями большинства, которое контролировало Европарламент с 1979 года, а про-европейский блок будет включать в себя до четырех фракций, а не две, как это было до настоящего времени.

The Economist

В общей сложности, партии, входящие в три евроскептические или крайне правые фракции в Европарламенте, увеличили свою долю мест с 21 до 23%, по первоначальным оценкам. Едва ли это можно назвать резким скачком после последней пятилетки, когда Европа столкнулась с миграционным кризисом, голосованием по брекситу, террористическими нападениями и повсеместной фрагментацией политики на континенте.

Этот факт станет основополагающим для следующего состава Европарламента. Европейская народная партия (EPP) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) потеряли свое большинство. Теперь можно ожидать больше сколачиваемых для решения конкретного вопроса коалиций. А в тех случаях, когда потребуется "широкая коалиция" занимающих центристские позиции фракций, например, при выборах следующего президента Еврокомиссии, то она должна быть намного шире, чем раньше, и включать в себя либералов и даже "зеленых".

Старый двухпартийный истеблишмент превратился как минимум в истеблишмент из трех с половиной партий. В любом случае, его позиции выглядят намного менее прочными и неоспоримыми. Европейская политика бурлит, раскалывается и перекомпоновывается новыми способами и в новых направлениях. Продолжающийся длительное время подъем правых популистов - часть этого процесса, но на этих выборах он не стал чем-то особенно новым или динамичным. Ключевая тенденция, выявленная выборами в Европарламент - это не подъем популистов, а яркая иллюстрация всего масштаба политической фрагментированности Европы.

The New York Times

Популисты и националисты, которые хотят урезать полномочия Европейского союза, увеличили свое представительство в Европейском парламенте, но отнюдь не лавинообразно, как опасались многие традиционалисты.

По завершении подсчета голосов предполагается, что популисты получат около 25% в состоящем из 751 места Европарламенте по сравнению с 20% пятью годами раньше.

Однако выросшая явка также показывает, что про-европейские избиратели стали более мотивированными.

В общем и целом, результаты указывают на то, что борьба за путь дальнейшего развития ЕС - больше или меньше интеграции между европейскими странами - теперь еще больше обострится.

Источник: rus.err.ee