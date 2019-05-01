Мировые СМИ: итоги выборов в Европарламент говорят о растущей фрагментации политики в Европе

В стране и мире / ПолитикаМировые СМИ: итоги выборов в Европарламент говорят о растущей фрагментации политики в Европе
Дата публикации: Вчера, 09:48 Просмотрено: 58
Ключевой вывод из итогов выборов в Европейский парламент заключается в растущей фрагментированности европейской политики, когда традиционные центристские партии потеряли места в пользу "зеленых" и либералов, а евроскептики и правые популистские партии не смогли существенно увеличить свое представительство.
Об этом пишут ведущие мировые издания, комментируя первые результаты состоявшихся накануне выборов.
Financial Times
При выросшей впервые за последние годы явке на выборах в Европарламент их первые результаты говорят о том, что про-европейское большинство стало более фрагментированным, а традиционные центристские партии потеряли места в пользу "зеленых" и либералов.
Евроскептики и праворадикальные партии добились умеренного прогресса, но по-прежнему имеют лишь около четверти от общего числа мандатов.
Правые евроскептики, по всей видимости, нарастят свое представительство во Франции и Италии, но его размер все равно будет недостаточным, чтобы оказывать решающее влияние в европейском законодательном органе.
Если первичные итоги выборов будут подтверждены, они будут означать конец образованного лево- и правоцентристскими партиями большинства, которое контролировало Европарламент с 1979 года, а про-европейский блок будет включать в себя до четырех фракций, а не две, как это было до настоящего времени.
The Economist
В общей сложности, партии, входящие в три евроскептические или крайне правые фракции в Европарламенте, увеличили свою долю мест с 21 до 23%, по первоначальным оценкам. Едва ли это можно назвать резким скачком после последней пятилетки, когда Европа столкнулась с миграционным кризисом, голосованием по брекситу, террористическими нападениями и повсеместной фрагментацией политики на континенте.
Этот факт станет основополагающим для следующего состава Европарламента. Европейская народная партия (EPP) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) потеряли свое большинство. Теперь можно ожидать больше сколачиваемых для решения конкретного вопроса коалиций. А в тех случаях, когда потребуется "широкая коалиция" занимающих центристские позиции фракций, например, при выборах следующего президента Еврокомиссии, то она должна быть намного шире, чем раньше, и включать в себя либералов и даже "зеленых".
Старый двухпартийный истеблишмент превратился как минимум в истеблишмент из трех с половиной партий. В любом случае, его позиции выглядят намного менее прочными и неоспоримыми. Европейская политика бурлит, раскалывается и перекомпоновывается новыми способами и в новых направлениях. Продолжающийся длительное время подъем правых популистов - часть этого процесса, но на этих выборах он не стал чем-то особенно новым или динамичным. Ключевая тенденция, выявленная выборами в Европарламент - это не подъем популистов, а яркая иллюстрация всего масштаба политической фрагментированности Европы.
The New York Times
Популисты и националисты, которые хотят урезать полномочия Европейского союза, увеличили свое представительство в Европейском парламенте, но отнюдь не лавинообразно, как опасались многие традиционалисты.
По завершении подсчета голосов предполагается, что популисты получат около 25% в состоящем из 751 места Европарламенте по сравнению с 20% пятью годами раньше.
Однако выросшая явка также показывает, что про-европейские избиратели стали более мотивированными.
В общем и целом, результаты указывают на то, что борьба за путь дальнейшего развития ЕС - больше или меньше интеграции между европейскими странами - теперь еще больше обострится.
Источник: rus.err.ee