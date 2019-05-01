Государство спросит у нарвитян совета о развитии Эстонии

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Под руководством Министерства финансов и Государственной канцелярии Эстонии составляется стратегия "Эстония 2035", которая определит для Эстонии долгосрочные направления развития и цели, а также необходимые для их достижения реформы и изменения. В Нарве 5 июня пройдет семинар, на котором все заинтересованные могут предложить свое видение развития страны.

Нарвский замок. Автор: Simm/Wikipedia

В процесс составления стратегии привлечены зонтичные организации, отраслевые партнеры и эксперты, партнеры по сотрудничеству и другие заинтересованные стороны, которые желают вместе подумать о формировании будущего Эстонии.

Открытое обсуждение долгосрочной стратегии развития страны и основные реформы пройдет 5 июня с 13:30 до 17:00 в театральном центре Vaba Lava в Нарве.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Госканцелярии.

Источник: rus.err.ee