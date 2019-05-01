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C 1 января 2020 года право на спецпенсию потеряют полицейские, прокуроры и военные. Однако Министерство социальных дел планирует вообще лишить людей, работающих в тяжких условиях, и права выхода на пенсию на льготных условиях, и пенсии по выслуге лет.

Тысячи человек могут лишиться права на льготную пенсию: кого это коснется? Фото: Ilmar Saabas

Например, шахтеров, энергетиков, железнодорожников, химиков, металлургов и многих других. Профсоюзы требуют сначала провести полный анализ ситуации, но министерство считает, что на это нет ресурсов, и у нас не настолько богатое общество, чтобы всем этим людям платить.

По закону, есть ряд профессий, представители которых могут уйти на пенсию на льготных условиях на 5–10 лет, иногда даже на 25 лет раньше. Однако государство считает, что тем, что оно платит трудившимся в тяжких условиях людям пенсию, оно, дескать, уводит с рынка труда вполне себе трудоспособных людей. Которые могли бы и дальше там работать, если бы не эта пенсия.

Ведь чтобы ее получать, нужно уйти с работы. Поэтому, считают государственные чиновники, нужно льготные пенсии взять и отменить.

Без права на льготы

Сейчас действует пока еще закон, по которому право на льготную пенсию имеют те, кто отработал от 10 до 12 c половиной лет в тяжелых условиях, вредящих здоровью. Или 20–25 лет по специальностям, в которых за это время уже развиваются профзаболевания или снижается трудоспособность.

По статистике, только 10% от всех пенсионеров получают эти льготные пенсии. То есть порядка 33 100 человек.

Но государство считает, что после восстановления независимости условия труда по многим перечисленным в законе профессиям, чьи представители имеют право на льготные пенсии, уже изменились. То есть этим людям трудиться якобы уже не так сложно. И что выплата льготникам происходит за счет других пенсионеров. А люди уходят на пенсию, по мнению чиновников, даже тогда, когда полностью здоровы и могут продолжать работать дальше.

Госконтроль в 2014 году провел пенсионный аудит, который показал, что здоровье льготников настолько же хорошее, как и у их ровесников, работающих по другим специальностям. И позволяющий выход на пенсию на льготных условиях закон лишь дает иллюзию, что пенсией можно компенсировать проблемы со здоровьем, вызванные работой.

Вдобавок государство считает, что нужно тех, кто работает в тяжких условиях, просто переучивать после того, как их трудоспособность снизилась. И более ранний выход на пенсию, по мнению чиновников, не решит проблемы.

"Шахтеры, железнодорожники, металлурги, химики и прочие могут уходить на пенсию на льготных условиях. Шахтеры – еще и на пенсию по выслуге лет, и этот закон тоже в планах поменять, – говорят в Министерстве социальных дел. – Льготные пенсии – это определенно та тема, которой государство будет в ближайшее время заниматься".

По их словам, система льготных пенсий, которая сформировалась еще десятки лет назад, уже не учитывает изменения, которые произошли на рынке труда и в условиях работы по данным профессиям.

"Но они провоцируют, что трудоспособные люди остаются за бортом, – говорят в министерстве. – Ведь в XXI веке люди не работают больше всю жизнь на одном и том же месте, а преждевременный уход на пенсию – это просто трата ресурсов, для которой наше маленькое общество недостаточно богато".

Чиновники поясняют, что изначально целью льготных пенсий было компенсировать ущерб здоровью или то, что в определенном возрасте по специальности работать было уже нельзя.

"Но сейчас есть возможности переобучения, и это нужно развивать дальше, – говорят в министерстве. – Например, Касса по безработице с 2017 года предлагает обучение и пособия даже работающим людям. Пособие на обучение могут использовать и работодатели, когда ищут новых работников. В 2018 году Касса по безработице обучила около 2300 работающих людей, и это число растет. Так что при снижении трудоспособности поможет система – и пособиями, и услугами".

Одним росчерком пера

Председатель правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова говорит, что государство уже не первый раз пытается лишить тех, кто работает в тяжких условиях, права на льготную пенсию. Но пока это не удавалось.

"Последний раз они приезжали к нам 1 апреля 2016 года, – рассказывает представитель профсоюза. – Спускались в шахту, смотрели, в каких условиях работают люди под землей. К слову, в нерабочую шахту. И вот сейчас они опять хотят одним росчерком пера лишить шахтеров льгот?".

Она отмечает, что, видимо, те, кто сидят в кабинетах, не очень понимают, каково это – работать под землей.

"Там давление – шахты уходят порой и на 60 метров вниз, другая влажность, шум, вибрация, загазованность, – перечисляет Лукьянова. – И как бы предприятие ни вкладывало в вентиляцию и ни инвестировало в улучшение условий труда, они все равно далеки от условий труда в кабинете. Если чиновники хотят, мы их приведем в шахту, когда все работают – пусть посмотрят!".

Она не понимает, почему в других европейских государствах осознают, что шахтеры достойны и льготной пенсии, и пенсии по выслуге лет, а в нашем – нет?

"Люди по восемь часов работают в резиновых костюмах. И по полгода не видят дневного света, – подчеркивает Марина Лукьянова. – Они спускаются утром, когда поздней осенью, зимой и ранней весной еще темно, и поднимаются вечером, когда уже темно. А это очень тяжело психологически".

Так что, считает она, обязательно нужны переговоры и детальные обсуждения. "Льготную пенсию шахтеров просто так мы не отдадим!" – подчеркивает она.

Председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров отмечает, что сейчас условия труда не намного лучше, чем 20 лет назад.

"Если мы берем новые поезда, то они у нас только четыре года, – подчеркивает он. – Да, если взять молодого машиниста и посадить его на новый поезд, то можно говорить, что вреда его здоровью не наносится. Но если человек хоть неделю, хоть день проработал на тепловозе старого типа, он имеет полное право на льготную пенсию! А таких людей очень много".

Он отмечает, что достаточно 12 с половиной лет, чтобы у тех, кто работает на железной дороге, произошла потеря слуха и возникли другие проблемы со здоровьем из-за шума, вибрации, погодных условий и прочих условий труда.

"Я согласен, что далеко не все представители профессий, которые перечислены в законе, уже имеют право на льготную пенсию, – говорит глава профсоюза. – Но железнодорожники к ним точно не относятся! Мы много лет просим провести анализ этого списка, но этого не делают. И работодатели не хотят инвестировать в улучшение условий труда. Так что мы готовы бороться до конца, чтобы льготные пенсии для членов нашего профсоюза остались".

Чубаров также считает, что если государство хочет лишить людей льготных пенсий, то тогда обязанность платить их должен взять на себя работодатель.

Нет ресурсов

На вопрос, почему не был проведен анализ этого списка, главный специалист отдела развития трудовой жизни министерства социальных дел Маре Йыэорг отмечает, что ни денежных, ни человеческих ресурсов на это нет.

"Это тысячи профессий, – говорит она. – И нужно тогда анализировать все. А на это нет ресурсов. К тому же изменилось много, и технологии позволяют предприятиям сейчас многое автоматизировать, передать опасную часть работы машинам, защищать здоровье работников при помощи новых средств и применять меньше опасных технологий, веществ и материалов".

Она считает, что ранний выход на пенсию совсем не заставляет человека следить за своим здоровьем – наоборот, мотивирует работать дольше на одной работе и не обращать внимания на свое здоровье, чтобы раньше выйти на пенсию.

"А для защиты здоровья работников работодатель должен создать безопасную среду, и государство должно обеспечить эффективный надзор за этим", – говорит специалист.

В долгосрочной же перспективе они планируют интегрировать льготные пенсии в общую пенсионную систему. Но обещают, что у тех, кому уже назначили пенсию на льготных условиях или по выслуге лет, ничего не заберут. А вот с теми, кому осталось до пенсии чуть-чуть или больше – вопрос.

"В общем, когда и кого это в первую очередь коснется – зависит от нового правительства", – подытожили в Министерстве социальных дел.