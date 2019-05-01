«Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали»: Зеленский вступил в должность президента

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Дата публикации: Вчера, 14:56 Просмотрено: 85

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Он получил гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.

Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины, сообщает Korrespondent.

Новоизбранный гарант положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.

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Источник: rus.postimees.ee