В стране и мире / В мире«Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали»: Зеленский вступил в должность президента
Дата публикации: Вчера, 14:56 Просмотрено: 85
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Он получил гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.
Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины, сообщает Korrespondent.
Новоизбранный гарант положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:
"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".
Глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.
Киев готов к диалогу с РФ
Источник: rus.postimees.ee