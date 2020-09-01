Почти две трети жителей Эстонии в этом году планируют путешествовать

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Отправиться как минимум в одну поездку продолжительностью от трех дней планирует в течение этого года 61% жителей Эстонии, 25% не планируют никаких путешествий, а 13% хотели бы ограничиться только поездками по стране проживания, показало исследование банка Citadele, проведенное во всех трех странах Балтии.

Илююстративное фото. unsplash.com

Больше, чем жителям Эстонии, не сидится дома респондентам из Литвы – из них планируют путешествовать 69%. Из числа жителей Латвии не менее одной поездки продолжительностью минимум три дня планируют 56%. На самом деле, желающих путешествовать больше, но 7% респондентов отметили, что будут думать о поездках только после вакцинации, а 20% сообщили, что планы путешествовать есть, но реализовать их планируют после отмены ограничений.

17% жителей Эстонии отметили, что собираются отправиться в путешествие по воздуху, 11% же планируют автомобильную поездку той или иной продолжительности. 13% респондентов удовлетворятся в этом году путешествиями по родному краю. В сравнении с респондентами из Эстонии и Литвы, жители Латвии менее склонны выезжать в этом году за рубеж – там 17% участников ответили, что планируют путешествия только в пределах собственной страны.

«Позитивным здесь является то, что 7–8% населения стран Балтии планирует поездки в соседние страны, а 4–5% – более далекие путешествия. собираются выезжать и дальше. Уже прошлое лето показало, что в условиях повсеместных ограничений возросшая доля туристов из соседних стран заметно сказалась на местной экономике», – рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.

«Разумеется, не может не радовать и наличие внутреннего туризма. В текущей ситуации он особенно важен для обеспечения работой и прибылью местного туристического сектора, – добавила Хакиайнен. – Именно благодаря начавшемуся прошлым летом буму внутреннего туризма мы, в числе прочего, расширили страховое покрытие для наших карт X. Для держателей карт застрахованы внутренние путешествия, а страхование путешествий в связи с поездками за рубеж также включает возмещение больничного лечения в случае в случае заболевания COVID–19, диагностированного в поездке».

Четверть (25%) принявших участие в исследовании Citadele жителей Эстонии не планируют в этом году совершать никаких поездок продолжительностью от трех дней. Среди респондентов из Литвы такой ответ дали 28%, и Латвии – 17%.

Охватившее три страны Балтии исследование по заказу Citadele в марте провела компания Norstat Baltikum. В каждой стране было опрошено около 1000 человек.

BNS