Почти две трети жителей Эстонии в этом году планируют путешествовать

Туризм / Конвейер новостейПочти две трети жителей Эстонии в этом году планируют путешествовать
Дата публикации: Сегодня, 11:53 Просмотрено: 19
Отправиться как минимум в одну поездку продолжительностью от трех дней планирует в течение этого года 61% жителей Эстонии, 25% не планируют никаких путешествий, а 13% хотели бы ограничиться только поездками по стране проживания, показало исследование банка Citadele, проведенное во всех трех странах Балтии.
Больше, чем жителям Эстонии, не сидится дома респондентам из Литвы – из них планируют путешествовать 69%. Из числа жителей Латвии не менее одной поездки продолжительностью минимум три дня планируют 56%. На самом деле, желающих путешествовать больше, но 7% респондентов отметили, что будут думать о поездках только после вакцинации, а 20% сообщили, что планы путешествовать есть, но реализовать их планируют после отмены ограничений.
17% жителей Эстонии отметили, что собираются отправиться в путешествие по воздуху, 11% же планируют автомобильную поездку той или иной продолжительности. 13% респондентов удовлетворятся в этом году путешествиями по родному краю. В сравнении с респондентами из Эстонии и Литвы, жители Латвии менее склонны выезжать в этом году за рубеж – там 17% участников ответили, что планируют путешествия только в пределах собственной страны.
«Позитивным здесь является то, что 7–8% населения стран Балтии планирует поездки в соседние страны, а 4–5% – более далекие путешествия. собираются выезжать и дальше. Уже прошлое лето показало, что в условиях повсеместных ограничений возросшая доля туристов из соседних стран заметно сказалась на местной экономике», – рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.
«Разумеется, не может не радовать и наличие внутреннего туризма. В текущей ситуации он особенно важен для обеспечения работой и прибылью местного туристического сектора, – добавила Хакиайнен. – Именно благодаря начавшемуся прошлым летом буму внутреннего туризма мы, в числе прочего, расширили страховое покрытие для наших карт X. Для держателей карт застрахованы внутренние путешествия, а страхование путешествий в связи с поездками за рубеж также включает возмещение больничного лечения в случае в случае заболевания COVID–19, диагностированного в поездке».
Четверть (25%) принявших участие в исследовании Citadele жителей Эстонии не планируют в этом году совершать никаких поездок продолжительностью от трех дней. Среди респондентов из Литвы такой ответ дали 28%, и Латвии – 17%.
Охватившее три страны Балтии исследование по заказу Citadele в марте провела компания Norstat Baltikum. В каждой стране было опрошено около 1000 человек.
BNS