Отдых в теплых странах: коронавирус мешает, но не всем

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Локдаун, пандемия, непрекращающийся рост инфицированных для многих эстоноземельцев еще не повод отказать себе в путешествиях. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что, ковид ковидом, а отдых в теплых странах – по расписанию.



Елене Севастьянова, менеджер туристической фирмы Silver Dream, отмечает, что пусть не так активно, как раньше, но предварительное бронирование пакетов отдыха на летне-осенний сезон идет. Фото: Светлана Зайцева.

Только за одну прошлую неделю на мой мэйл прилетело три рассылки от туристических фирм с календарем туров на весну и нынешнее лето. Шарм эль Шейх, Хургада, Тенерифе, Гран Канария, Анталия, Алания, Крит, Корфу, Кефаллония, Варна, Бургас, Тиват, Ларнака, Энфида, Джерба, Фаро. Хороший выбор по нынешним суровым временам! И ведь это только середина марта, и речь идет о чартерных рейсах. Обещают, что постепенно будут открываться и другие направления. Так, получается, народ летает? Или предложения турфирм остаются невостребованными? С этими вопросами я отправилась в две известные туристические фирмы, которые активно оперируют в Нарве – Silver Dream и TraviBest.

К слову, несмотря на локдаун туристические фирмы продолжают работать. Двери Silver Dream (в торговом центре Fama) открыты ежедневно с 10 до 18, естественно, со строгим соблюдением всех предписаний: маски, дезинфекторы, 2+2 . Менеджеры TraviBest также часто работают в офисе – выходят для встреч с клиентами по предварительной договоренности.

« Летают! »

– Эмоционально отвечает на мой вопрос Елена Севастьянова из Silver Dream, и ей вторит Оксана Новожилова из TraviBest.

– Конечно, по сравнению с предыдущими, «доковидными», сезонами путешественников стало в разы меньше, и утверждение, что по туристическому сектору ковид нанес сильнейший удар, наверное, как по никакому другому, это не досужие разговоры. Статистика свидетельствует, что в целом туристический поток уменьшился на 90%, – говорит Елена Севастьянова.– Напомню, что 17 марта 2020 года все чартерные рейсы из Эстонии были закрыты; с 27 марта и до 2 мая мы, например, вообще не работали; в июле – августе открыли Грецию, Тунис; в сентябре вновь уже никто никуда не летел. В этом году первые чартеры полетели в феврале. Сейчас открыты Египет, Тенерифе, Гран Канария. И я вам скажу, самолеты забиты.

– Порой находим клиенту подходящий ему отель, время, а улететь невозможно – в самолете просто нет свободных мест. Я имею ввиду чартерные рейсы, – уточняет Оксана Новожилова.

– То есть вся Эстония дружно ринулась отдыхать?

– Нет, конечно, не вся (увы!). Нынешняя активность отчасти объясняется еще и тем, что на отдых полетели те, кто в прошлом году вынужден был отложить на время свои уже купленные путевки, – объясняет Елена Севастьянова. – В прошлом году у тех, кто заранее приобрел путевки в туристических агентствах, но не смог вылететь из-за того, что все чартерные перелеты Эстонией были отменены, был выбор: либо вообще отказаться от поездки и получить назад свои деньги, либо перенести ее на другое время. Судя по всему, многие предпочли перенести. Ведь все мы в прошлом году ожидали, что ситуация изменится к лучшему, коронавирус будет под контролем.

– Люди отправляются на отдых, конечно, не только с турпакетами, которые включают чартерный рейс, трансфер, гостиницу с едой, есть и те, кто предпочитают разработать свои маршруты в удобное для них время и обращаются к нам за услугами бронирования гостиниц, билетов. Но таких путешественников гораздо меньше, – дополняет картину Оксана Новожилова.

– Хочу подчеркнуть, что в нынешней ситуации отправляться на отдых за границу, купив турпакет с чартером в туристической фирме, не только выгоднее по цене, но в разы безопаснее – в случае возникновения чрезвычайной ситуации тебя на курорте не бросят, вывезут домой, – уточняет Елена Севастьянова. – Думаю, у всех на слуху истории самодеятельных туристов, которые с невероятными трудностями возвращались домой из-за отмененных рейсов, закрытия границ и прочего.

Ждут, когда « откроется » Россия

Нарисовать обобщенный портрет своего нынешнего клиента Елена и Оксана не берутся – на отдых в теплые страны летят очень разные люди. В Египет, как правило, семьи с детьми, на Тенерифе – семейные пары. Занятно, что путешествовать отправляются и нарвские пенсионеры. Их и до коронавируса среди путешественников было немало. Сейчас, конечно, намного меньше, но тем не менее не все хотят менять свои привычки даже из-за пандемии.

Обращает на себя внимание, по словам Елены и Оксаны, то, что люди с нетерпением ждут, когда «откроется» Россия.

– Каждый день в офис приходят 2-3 человека с вопросом, когда можно будет открыть туристическую визу в Россию, – говорит Елена. – Из СМИ народ знает, что в Москве, в Санкт-Петербурге все открыто – театры, концертные залы, выставки, музеи… Говорят: «Изголодались по культуре!».

Не за пять копеек

До 31 марта идет раннее бронирование на летне-осенний сезон. «Люди, конечно, проявляют большую осторожность. Но все же раннее бронирование идет – и это уже радует. Сейчас очень гибкие условия для чартеров», – говорит Елена Севастьянова.

– А что с ценами? Упали или, напротив, взлетели? – интересуюсь я у менеджеров.

– Цены держатся. Народ ожидал, что можно будет прилично отдохнуть «за пять копеек», так вот такого не случилось. Хороший отель дешево стоить не может. Хотя, конечно, бывают определенные скидки, как и в прежние времена. И хорошие предложения уходят очень быстро. Были бы свободные места в самолете, – получаю я ответ.

« Надоело сидеть дома и бояться »

– говорит нарвитянка Дарья Берестова, которая вместе со своей большой семьей – муж и трое детей (13, 8 лет и 1 год 4 месяца) – в феврале две недели отдыхали в Египте, в Шарм эль Шейхе. По словам Дарьи, они и прежде старались отдохнуть в южных странах именно зимой.

– Никого ни за что не агитирую, каждый решает сам, как проводить свой отдых. Но мы решили так: если государство разрешило перелеты, значит, летим. Тем более что путевка была уже куплена, – рассказывает Дарья. – Это было наше обоюдное с мужем решение.

– А не отравляло ли отдых постоянное опасение, насколько безопасно в гостинице, в ресторане, в такси? – интересуюсь у путешественницы.

– Нет. На входе в ресторан дезинфекторы, измеряют температуру дигитальным градусником, за столом сидит только наша семья, официанты приносят еду, которую ты заказал, так что в очереди к шведскому столу не стоишь; все приборы на столе – в упаковке. Единственный минус – напитки не в стеклянных бокалах, а в пластиковых стаканах, но, думаю, это легко можно пережить; обслуживающий персонал в масках, все очень услужливые. В общественных местах, в такси надо носить маску. Короче говоря, если едешь с оглядкой на то, что будут определенные ограничения, отпуск себе не испортишь. Правда, не все туристы соблюдают это правило, но мы маски носили и не заходили туда, где были люди без них. Вообще же никто не драматизирует ситуацию по поводу масок, как у нас. Отдыхающих много. Особенно, как нам показалось, много людей из Украины, Казахстана, наших эстоноземельцев.

Дарья Берестова с удовольствием делилась фотографиями отдыха их семьи на своей страничке в Фэйсбуке.

По словам Дарьи, отдыхом они остались очень довольны. Настолько, что даже хотели еще на неделю задержаться в Египте, но не получилось из-за отсутствия свободных мест в самолете на нужную дату.





Памятка путешественнику: За 72 часа до вылета необходимо сдать тест на коронавирус. Делается за свои деньги, стоимость теста – 64 евро; дети до 6 лет не сдают. Взять с собой сертификат результата теста на коронавирус,переведенный на английский язык. Предъявить его попросят в аэропорту в Таллине и в аэропорту прибытия. При заключении страхового полиса (который также необходимо иметь при себе) обратите внимание, чтобы он покрывал риски, связанные с коронавирусом.





P.S. По причине распространения коронавируса МИД рекомендует жителям Эстонии воздержаться от каких-либо зарубежных поездок без экстренной необходимости.

Светлана ЗАЙЦЕВА