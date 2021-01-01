Ида-Вируский туристический кластер предложил ввести локдаун

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Ида-Вируский туристический кластер обратился к правительству с предложением полностью закрыть всю Эстонию, чтобы со второй половины весны можно было предлагать услуги в нормальной форме.



Иллюстративное фото. Автор: Ilja Smirnov / Põhjarannik.

2 и 3 марта туристический кластер провел опрос среди своих партнеров, чтобы узнать, кто из них согласен, что Эстонию следует полностью закрыть, передал Ида-Вируский центр предпринимательства.

89 процентов респондентов поддерживают полный локдаун, но только при условии, что правительство выделит закрытым секторам компенсацию.

Под полным локдауном подразумевается ситуация, как весной 2020 года. Работу могли бы продолжать продовольственные магазины, аптеки и обслуживающие трудовых мигрантов гостиницы.

В опросе участвовало большинство партнеров туристического кластера. 89 процентов респондентов — предприятия сервиса, в том числе 75 процентов относятся к частному сектору.

Главная цель обращения предприятий — прекратить распространение коронавируса и спасти пиковый туристический сезон в Эстонии.

По оценке кластера, благодаря месячному локдауну снизятся и коэффициент заболеваемости, и нагрузка на больницы и плановую медицину. Также снизится число критических случаев коронавируса и смертей людей с коронавирусом.

Кроме того, кластер отмечает, что средний темп вакцинации в Эстонии сейчас является очень низким, а период локдауна можно было бы использовать для эффективной вакцинации. По словам кластера, выше вероятность, что будут прививать здоровых людей.

Кроме того, по сообщению кластера, предприятия сектора, особенно оздоровительные спа, могли бы протянуть руку помощи — например, в плане услуг, поддерживающих восстановление пациентов после COVID, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения.

По оценке кластера, при нынешних ограничениях предприятия вынуждены оказывать услуги в неудобное время, поэтому спрос отсутствуют, но постоянные расходы сохраняются, а убытки растут. Тем временем вирус распространяется в подпольных клубах и на домашних мероприятиях.

Кроме того, по мнению кластера, убытки от непродолжительного локдауна на 1-2 месяца были бы ниже ущерба от текущих ограничений.

Как считает кластер, в период полного локдауна государство, как и весной 2020 года, должно выделять дотацию для рабочей силы и дотацию для предпри нимательства.

По мнению кластера, в случае полного локдауна потребность в компенсациях длилась бы 1-2 месяца, тогда как с учетом текущих ограничений она будет длиться четыре месяца и в конечном счете составит сумму того же порядка. В поддержке также нуждаются закрывающиеся торговые центры.

По оценке кластера, при выплате дотаций следует опираться прежде всего на уплаченные государству налоги. Кроме того, необходима государственная поддержка банков, чтобы банки со своей стороны предлагали помощь вроде платежных отпусков.

После окончания локдауна кластер предлагает сохранить правило 2+2, требования соблюдать дистанцию, носить маски и проводить дезинфекцию. Важно также, чтобы велся надзор за ношением масок и существовали санкции за нарушение требования.

Предприниматели туристического сектора в Ида-Вирумаа уже более десяти лет состоят в туристическом кластере, деятельность которого координирует Ида-Вируский центр предпринимательства. Всего в кластере состоит около 60 партнеров из сфер гостиничных услуг, общепита и развлечения, а также все местные самоуправления уезда.

BNS