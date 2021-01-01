Путешествующие в Финляндию на пароме теперь должны предъявлять справку

Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 97

Компания Tallink Grupp напомнила, что пассажиры их паромов на маршрутах Таллинн-Финляндия и Стокгольм-Финляндия со вторника, 23 февраля должны будут предъявлять справку об отсутствии коронавируса или справку от врача, что они переболели Covid-19.

Иллюстративное фото: tallink.ee

Без соответствующей справки пассажиров на борт не пустят. Новое правило введено после того, как Департамент здоровья Финляндии разослал настоятельные рекомендации к введению новых требований.

Анализ на коронавирус должен быть проведен за последние 72 часа, принимается любой тест: PCR, экспресс-PCR, LAMP, тест на антиген, экспресс-тест на антиген. Если же пассажир ранее переболел Covid-19, то с ним должны быть справка от врача, подтверждающая, что пациент переболел (в течение последних шести месяцев).

Результат анализа должен содержать имя тестируемого, информация об учреждении, где проводилось тестирование, время тестирования (макс.72 часа до рейса), вид анализа (PCR), результат (отрицательный).

Не должны предъявлять данные документы, то есть попадают под исключения следующие лица - дети до 12 лет включительно, поставщики товаров при исполнении рабочих обязанностей, возвращающиеся после исполнения рабочих обязанностей моряки, лица, обеспечивающие жизненно важные услуги для общества: врачи, медсестры, лица по уходу и т. д., сертификат также не требуется для круизных пассажиров, которые отправляются в круиз из Таллинна или Стокгольма и не выходят на берег в Финляндии.

BNS